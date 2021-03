TORONTO, le 2 mars 2021 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD ou la Banque) a annoncé aujourd'hui l'envoi par la poste de l'avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et de la circulaire de procuration de la direction aux actionnaires ordinaires de La Banque Toronto-Dominion. La circulaire est également accessible en ligne à l'adresse https://www.td.com/francais/investisseurs/accueil/renseignements-sur-le-capital-actions/divers/divers.jsp.

La circulaire de procuration de la direction contient de l'information à l'intention des actionnaires concernant l'assemblée annuelle de la TD, dont l'exercice des droits de vote pour l'élection du conseil d'administration de la TD, la nomination de l'auditeur de la TD et les propositions des actionnaires. De plus, elle comprend des renseignements relatifs à un vote consultatif des actionnaires sur la méthode de rémunération des dirigeants décrite dans la circulaire. L'assemblée annuelle se tiendra virtuellement le 1er avril 2021, à 9 h 30 (HE), en direct, par webdiffusion ou en version audio seulement par téléphone. Les détails pour accéder à la webémission ou à la ligne téléphonique seront transmis durant la semaine du 29 mars 2021 et publiés ici : https://www.td.com/francais/investisseurs/accueil/assemblees-annuelles/2021/index.jsp.

Nous rappelons aux actionnaires qu'ils peuvent exercer leur droit de vote à l'avance. Les directives figurent dans la circulaire de procuration de la direction.

« En 2020, pendant une période de perturbations sans précédent, la TD a su tirer son épingle du jeu avec succès. La performance de la TD a permis à celle-ci de verser des dividendes aux actionnaires, de soutenir nos collègues, d'investir dans de nouvelles capacités, de lancer un ambitieux plan d'action sur les changements climatiques, et de prendre d'importantes mesures pour faire progresser notre culture unique et inclusive », souligne Brian Levitt, président du conseil d'administration de la TD et membre du Comité des ressources humaines. « En dépit d'une année marquée par les changements, nous sommes fiers d'être la seule banque en Amérique du Nord inscrite sur la liste de l'indice mondial de durabilité Dow Jones, en plus d'être encore une fois inscrite dans l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg. Je tiens à remercier nos collègues de leurs efforts exceptionnels, à remercier nos clients de leur confiance, et à remercier nos actionnaires de leur soutien indéfectible. »

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord pour ce qui est des actifs et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2021, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

