La CIBC s'apprête à lancer son tout premier certificat canadien d'actions étrangères lié à une nouvelle société ouverte

La plateforme en expansion donne un accès à SpaceX aux investisseurs canadiens

TORONTO, le 10 juin 2026 /CNW/ - La CIBC a annoncé aujourd'hui son intention de faire inscrire un certificat canadien d'actions étrangères (« CCAE ») de SpaceX à la Bourse de Toronto (« TSX »), les opérations devant débuter le 12 juin 2026. Avec cet ajout, la CIBC proposera désormais 132 CCAE dans six pays.

Le nouveau CCAE et son symbole boursier correspondant à la TSX sont indiqués ci-dessous :

CCAE de SpaceX (couverts en $ CA) - SPCX

Ces CCAE s'ajoutent aux CCAE existants qui sont actuellement offerts aux fins de négociation.

D'abord introduits pour les investisseurs il y a bientôt cinq ans, les CCA permettent d'accéder plus facilement à certaines des plus grandes sociétés du monde - en dollars canadiens. Offerts à une fraction du prix par action de l'action de référence sous-jacente et dotés d'une couverture nominale du risque de change intégrée, les CCAE procurent aux investisseurs un accès abordable à des actions mondiales, tout en atténuant le risque de change associé aux risques liés aux devises.

Le supplément de prospectus de cette plus récente série de CCAE a été déposé dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les CCAE, veuillez consulter le site https://cdr.cibc.com.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Au moyen des Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses établissements partout au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE CIBC

Personne-ressource de la Banque CIBC pour les médias : Demandes de renseignements des médias : Kathryn Lawler, Communications et affaires publiques CIBC, 416-242-1943 ou [email protected]