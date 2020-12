TORONTO, le 3 déc. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui la nomination de Katharine B. Stevenson au poste de présidente de son conseil d'administration, à la suite de son élection en tant qu'administratrice de l'assemblée annuelle de la Banque CIBC prévue le 8 avril 2021.

Mme Stevenson est administratrice indépendante de la Banque CIBC depuis 2011. Elle succédera à l'honorable John P. Manley, qui se retirera du conseil lors de la prochaine assemblée annuelle, après six ans en tant que président et 16 ans en tant qu'administrateur de la Banque CIBC.

« Je suis très honorée de succéder à M. Manley comme présidente du conseil, a déclaré Mme Stevenson. Ses conseils ont aidé la Banque CIBC à traverser avec succès une période de changements importants dans le secteur des services financiers, et ses efforts pour promouvoir l'inclusion ont joué un rôle déterminant dans le renforcement de la culture de la banque. Je suis reconnaissante de la confiance que m'accorde le conseil d'administration, et j'ai hâte de travailler parmi mes pairs administrateurs et notre talentueuse équipe de direction pour faire progresser nos priorités stratégiques et tirer parti des progrès réalisés sous la direction de John. »

« Grâce à ses solides compétences en leadership, à sa vaste expérience dans le secteur des services financiers et à son approche avant-gardiste à l'égard des nouveaux enjeux et des nouvelles possibilités, Kate va permettre à la Banque CIBC de continuer d'aider ses clients à réaliser leurs ambitions et à stimuler la croissance dans les années à venir », a déclaré M. Manley.

Mme Stevenson possède une vaste expérience de la gouvernance d'entreprise, ayant siégé au cours des deux dernières décennies à de nombreux conseils d'administration de sociétés ouvertes et d'organismes sans but lucratif au Canada et aux États-Unis, où elle a toujours assumé des rôles de premier plan. Auparavant, elle a été dirigeante financière au sein des secteurs des télécommunications et bancaire. En plus de la Banque CIBC, Mme Stevenson est actuellement administratrice d'Open Text, de Capital Power et de la St. Michael's Hospital Foundation. Elle est titulaire d'un baccalauréat en science de l'Université York. En 2018, Mme Stevenson a été reconnue comme l'une des 100 femmes les plus influentes au Canada.

