BEIJING, 18 juin 2025 /CNW/ - La troisième édition de la China International Supply Chain Expo (CISCE) , organisée par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international et le China International Exhibition Center, aura lieu du 16 au 20 juillet 2025, au China International Exhibition Center (site de Shunyi) à Beijing. Au début du compte à rebours de 30 jours, le Conseil chinois de promotion du commerce international a annoncé des faits marquants concernant l'exposition, dont un nombre record de visiteurs internationaux, des programmes axés sur l'innovation et une offre de services élargie.

Le bureau de l’information du Conseil des affaires d’État de la Chine a tenu une conférence de presse pour faire le point sur les préparatifs de la troisième édition de la China International Supply Chain Expo (CISCE). (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

À ce jour, plus de 650 entreprises et institutions de 75 pays et régions ont confirmé leur participation, et 35 % des exposants proviennent de l'étranger, dont la moitié d'Europe et des États-Unis. Plus de 65 % des participants proviennent d'entreprises ou de chefs de file de l'industrie figurant au palmarès Fortune 500. alors que le nombre total d'exposants, y compris les sociétés affiliées à la chaîne d'approvisionnement, devrait atteindre 1 200. L'exposition devrait accueillir plus de 200 000 visiteurs professionnels et membres du public au moyen de plateformes numériques et sur place.

La Thaïlande a été nommée pays d'honneur invité cette année, et les provinces chinoises du Shandong et du Guangdong sont les provinces d'honneur invitées.

Les initiatives phares de la CISCE 2025 à Beijing seront dévoilées au cours de l'événement. Le troisième rapport annuel sur la promotion de la chaîne d'approvisionnement mondiale sera également publié lors de l'événement, afin de fournir des renseignements exploitables favorisant la coopération internationale.

Les expositions mettront en valeur des innovations révolutionnaires et des réalisations collaboratives dans sept secteurs clés : la fabrication de pointe, les véhicules intelligents, l'agriculture verte, l'énergie propre, les technologies numériques, le mode de vie sain et les services de la chaîne d'approvisionnement. Une série de forums et d'événements parallèles rassemblera des pionniers de l'industrie, des leaders d'opinion et des spécialistes pour tracer de nouvelles frontières en matière de coopération industrielle et de chaîne d'approvisionnement mondiale.

L'innovation sera au premier plan de la CISCE 2025 avec le lancement de la zone consacrée à la chaîne d'innovation, qui met en lumière le travail novateur de 14 institutions de premier plan, dont l'OMPI et l'Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine et démontre leurs écosystèmes d'innovation de bout en bout. L'événement accueillera plus de 100 lancements et dévoilements de produits à l'échelle mondiale, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2024, ainsi que le déploiement de la plateforme de nouveaux produits de la CISCE, de la matrice de l'indice de la chaîne d'approvisionnement mondiale et d'une carte industrielle visualisée.

Fidèle à son engagement en faveur d'activités écologiques, à faibles émissions de carbone et durables, l'exposition offrira aux exposants des services de conciergerie personnalisés, tout en offrant des solutions personnalisées aux délégations présentes. Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour les professionnels, les acheteurs, les médias et au grand public, et l'entrée est gratuite pour tous les invités.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://en.cisce.org.cn/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2712810/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2427202/5374224/CISCE_Logo.jpg

SOURCE China International Supply Chain Expo

PERSONNE-RESSOURCE : Ruoyi Liu, [email protected]