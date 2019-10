La chef Lynn Crawford demande aux Canadiens de célébrer les producteurs d'œufs à l'occasion de la Journée mondiale de l'œuf

La Journée mondiale de l'œuf est une célébration mondiale de l'humble œuf et a lieu ce vendredi 11 octobre. Pour souligner cette journée, la chef Lynn et les Producteurs d'œufs du Canada ont créé une vidéo spéciale pour présenter aux Canadiens certains des producteurs qui produisent les œufs qu'ils connaissent et aiment.

« Les producteurs d'œufs de tout le pays travaillent à longueur d'année pour nous donner accès à des œufs incroyables, délicieux et nutritifs, déclare la chef Lynn. Je salue l'expertise et l'engagement de tous les producteurs d'œufs canadiens et je suis fière de pouvoir mettre en valeur le rôle important que jouent les œufs dans des moments simples et quotidiens, comme préparer un repas pour ma famille. En cette Journée mondiale de l'œuf, rendons hommage à nos producteurs d'œufs locaux pour leur dévouement à produire un ingrédient de qualité utilisé dans les cuisines partout au pays. »

L'année dernière a été la 12e année consécutive de croissance des ventes d'œufs. Pour répondre à cette demande sans précédent, les producteurs d'œufs canadiens travaillent fort chaque jour pour produire plus de 752 millions de douzaines d'œufs.

« Les Canadiens adorent les œufs et les producteurs d'œufs sont passionnés par l'idée d'offrir un approvisionnement constant d'œufs nutritifs produits au Canada, affirme Roger Pelissero, président des Producteurs d'œufs du Canada. Cela se reflète dans le nombre de familles agricoles multigénérationnelles qui innovent continuellement et dans la nouvelle génération de producteurs d'œufs qui prennent leur envol partout au pays. »

Pour visionner la vidéo, cliquez ici et pour essayer une recette inspirée de la Journée mondiale de l'œuf, cliquez ici .

Joignez-vous à la chef Lynn et aux Producteurs d'œufs du Canada pour célébrer la Journée mondiale de l'œuf ce vendredi en nous disant à quel point vous aimez les œufs et les producteurs d'œufs canadiens en utilisant le mot-clic #Journéemondialedeloeuf et en mentionnant @eggsoeufs sur votre plateforme sociale préférée.

Pour en savoir plus sur les Producteurs d'œufs du Canada, visitez producteursdoeufs.ca.

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole canadienne de premier plan, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'œufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca.

Au sujet de la Journée mondiale de l'œuf

La Journée mondiale de l'œuf est une célébration internationale le deuxième vendredi d'octobre de chaque année. Cette journée vise à sensibiliser les gens aux bienfaits nutritionnels des œufs et au rôle qu'ils jouent pour nourrir les familles du monde entier. Cette journée a été établie lors de la conférence de la Commission internationale des œufs qui s'est tenue à Vienne en 1996. Cette année, la Journée mondiale de l'œuf a lieu le vendredi 11 octobre 2019.

