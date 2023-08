Inspirée par les couleurs des Squishmallows, McDonald's du Canada a lancé le McFlurry ® Squishmallows TM/MC , offert pour une durée limitée.

Une version de ces adorables peluches sera aussi offerte avec les repas Joyeux festinMD, jusqu'à épuisement des stocks.

TORONTO, le 1er août 2023 /CNW/ - L'été est devenu encore plus agréable! À compter d'aujourd'hui, les Canadiens et les Canadiennes peuvent savourer le nouveau McFlurry® SquishmallowsTM/MC, fait de lait glacé à la vanille onctueux, de bonbons roses pétillants et d'un sirop à la saveur de bleuet. Et, pour les collectionneurs de Squishmallows, les familles et les amateurs de tous les âges, une version de cette adorable peluche sera aussi offerte avec les repas Joyeux festinMD, pour une durée limitée.

McFlurry Squishmallows

Le McFlurry® Squishmallows(TM/MC) fait de lait glacé à la vanille onctueux mélangé à des bonbons pétillants roses et à un délicieux sirop à saveur de bleuet, est offert pour une durée limitée dans les restaurants de McDonald’s du Canada à partir d'aujourd'hui. (Groupe CNW/McDonald's Canada)

Le tout dernier ajout à la gamme de desserts McFlurry illustre l'engagement de McDonald's envers l'innovation au menu. Pour une durée limitée, les clients peuvent savourer le McFlurry Squishmallows, en formats classique et collation, dans les restaurants participants.

« Nous nous sommes inspirés de l'esprit coloré et vif des Squishmallows lorsque nous avons pensé au nouveau McFlurry et nous avons cherché à lui donner vie avec une combinaison de saveurs colorées et uniques, a dit le chef Jeff Anderson, responsable de l'Innovation culinaire chez McDonald's du Canada. Le résultat est une expérience sensorielle délicieuse pour nos clients, avec des ingrédients non conventionnels qui se complètent, comme les bonbons roses pétillants et le sirop fruité à la saveur de bleuet. »

Ce nouveau McFlurry est le résultat de la volonté de McDonald's du Canada de continuer à innover afin d'offrir à ses clients des saveurs inégalées. Plus tôt cet été, la marque a lancé les saveurs de McFlurry Confettis et pâte à biscuits et Popcorn au caramel.

Squishmallows dans les repas Joyeux festinMD

Pour les amateurs de Squishmallows, une gamme exclusive de 10 peluches Squishmallows, chacune avec son propre nom et son style unique, sera proposée dans des boîtes Joyeux festin jusqu'à épuisement des stocks.

« En collaboration avec McDonald's du Canada, nous sommes en mesure d'offrir aux amateurs une expérience interactive de Squishmallows entièrement intégrée qui comprend le Mcflurry Squishmallows, en plus d'une édition spéciale de peluches Squishmallows, a déclaré Gerhard Runken, vice-président senior de la marque et du marketing chez Jazwares. De nombreuses marques emblématiques ont été les vedettes des repas Joyeux festin au fil des ans, et il s'agit d'un incroyable jalon pour Squishmallows de collaborer avec McDonald's, une marque reconnue à l'échelle de la planète et qui jouit de la confiance des Canadiens d'un bout à l'autre du pays. »

En tant que destination familiale, McDonald's du Canada s'est engagée à améliorer l'expérience Joyeux festin pour offrir aux familles et aux enfants des moments agréables à vivre ensemble.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats de produits alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

À propos de Jazwares

Jazwares, une société du groupe Berkshire Hathaway, est l'un des principaux fabricants mondiaux de jouets, avec un portefeuille solide et primé de marques détenues en propre et de marques sous licence. Fondée en 1997, Jazwares célèbre les jeux imaginatifs en se concentrant systématiquement sur l'identification de nouvelles tendances pertinentes à transformer en produits de haute qualité pour les consommateurs de tous âges. Jazwares résonne auprès des consommateurs grâce à des expériences ludiques innovantes avec des marques populaires telles que Squishmallows, Pokémon, Star Wars, CoComelon, Fortnite, AEW, Adopt Me!, Hello Kitty, et bien d'autres encore. Outre les jouets, l'offre comprend également des jeux Metaverse, des déguisements et des produits pour animaux de compagnie. Basé à Sunrise, en Floride, Jazwares possède des bureaux dans le monde entier et vend ses produits dans plus de 100 pays. Pour plus de renseignements, visitez www.jazwares.com (en anglais seulement)et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram, et Facebook.

