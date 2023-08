MONTRÉAL, le 15 août 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse d'accueillir à sa tribune les deux capitaines de la Coupe des Présidents 2024, Mike Weir et Jim Furyk. L'événement, organisé dans le cadre de la série Leaders internationaux, présentée par RBC, se déroulera le 13 septembre 2023 au Cathcart Restaurants et Biergarten à Place Ville Marie. Alors que Montréal recevra en septembre 2024 la 15e édition de la Coupe des Présidents, cet échange entre deux joueurs de golf émérites sera l'occasion de jeter un regard sur le sport professionnel de haut niveau ainsi que sur les importantes retombées économiques qu'apportera ce championnat d'envergure à la métropole.

« Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir Mike Weir et Jim Furyk à notre tribune. Le retour de la Coupe des Présidents dans la métropole renforce notre leadership comme ville hôte d'événements sportifs majeurs. Avec ces milliers de spectateurs pour l'occasion, la Coupe apportera des retombées considérables à notre économie et un rayonnement exceptionnel sur la scène internationale », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le PGA Tour est extrêmement fier de ramener la Coupe des Présidents, un événement d'envergure internationale, à Montréal. Le Club de golf Royal Montréal s'ajoute maintenant à la liste de ceux qui auront accueilli ce prestigieux événement à plusieurs reprises. Cette opportunité est en grande partie liée à l'appui remarquable que nous avons reçu de l'ensemble de la communauté en 2007. Alors que nous nous préparons à présenter la prochaine édition de la Coupe des Présidents en septembre 2024, la Ville de Montréal et sa communauté d'affaires joueront à nouveau un rôle essentiel au succès de l'événement. Nous sommes très heureux d'avoir l'occasion de nous associer à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour discuter de l'ampleur qu'a prise ce tournoi depuis 2007 et du rayonnement qu'il offrira au parcours, et bien au-delà, à l'automne prochain », a conclu Ryan Hart, directeur général de la Coupe des Présidents 2024.

Les inscriptions à l'événement du 13 septembre 2023 se font sur le site Web de la Chambre.

À propos de la série Leaders internationaux

La série Leaders internationaux est réalisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et présentée par RBC. Sous cette bannière, la Chambre reçoit des personnalités inspirantes de tous les horizons et reconnues internationalement dont la vision et les réalisations ont changé notre monde. Par le passé, elle a notamment accueilli le 44e président des États-Unis, Barack Obama, l'ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton, l'ex-président de General Electric Jack Welch, le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, le cofondateur d'Apple Steve Wozniak, et le cofondateur de Twitter Biz Stone.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

