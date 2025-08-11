Nouveau coup de sonde de la Chambre : le mode hybride toujours dominant

MONTRÉAL, le 11 août 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui les résultats d'un nouveau coup de sonde mené auprès des travailleurs et employeurs du Grand Montréal.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'un suivi continu de l'évolution des pratiques de travail depuis la pandémie et permet de mieux comprendre les habitudes de fréquentation des lieux de travail et des commerces. Elle met également en lumière les enjeux qui touchent actuellement le Grand Montréal et le centre-ville, notamment la gestion des chantiers et le sentiment de sécurité.

Faits saillants du sondage :

Le mode de travail hybride est toujours dominant : 65 % des répondants indiquent que le modèle d'organisation du travail dans leur entreprise combine télétravail et présence au bureau. Parmi ceux-ci, 88 % se rendent sur leur lieu de travail entre deux et quatre jours par semaine.

Ces données sont similaires à celles observées lors de notre dernier coup de sonde sur ce sujet (septembre 2023), alors que 64 % des travailleurs disaient profiter d'un aménagement hybride. Le point d'équilibre oscille toujours à trois jours par semaine en présentiel et 26 % des travailleurs sont au bureau à temps plein, comparativement à 23 % en 2023.

La fréquence de présence au bureau jugée optimale est de trois jours par semaine pour les travailleurs sondés (28 %), suivie par deux jours (22 %) et quatre jours (16 %).

Les politiques d'organisation du travail des entreprises sont bien accueillies par les travailleurs : 72 % s'en disent satisfaits.

Le mode de transport le plus prisé par les travailleurs du Grand Montréal pour se rendre au travail est le transport collectif (60 %), suivi par la voiture (52 %).

Plus de la moitié des répondants (55 %) indiquent avoir davantage recours au télétravail en raison des chantiers en ville.

L'accessibilité du centre-ville a un impact négatif (45 %) persistant sur la volonté d'une majorité de répondants de s'y rendre.

Le sentiment d'insécurité augmente : alors qu'en septembre 2023, 48 % des personnes sondées disaient vivre de l'insécurité au centre-ville, ce chiffre s'élève aujourd'hui à 60 %.

« Notre nouveau coup de sonde révèle que le mode de travail hybride s'est établi comme la norme dans le Grand Montréal : 65 % des entreprises l'ont adopté. La présence au bureau continue de progresser, les fréquences les plus courantes pour les travailleurs en hybride étant de deux (35 %) ou trois jours (34 %) par semaine, suivies par quatre jours (19 %). Notre rapport révèle que les avantages du travail en présentiel sont reconnus par les travailleurs; ils indiquent des effets positifs pour la culture d'entreprise, la collaboration et la productivité. Les politiques mises en place par les employeurs sont bien reçues par les employés, puisque 72 % s'en disent satisfaits », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Notre coup de sonde démontre que certains obstacles continuent de freiner la présence au bureau et d'inciter au télétravail. Plus de la moitié des répondants (55 %) indiquent que les chantiers en ville les poussent à avoir davantage recours au télétravail. De plus, 45 % d'entre eux indiquent que l'accessibilité du centre-ville a un impact négatif persistant sur leur volonté de s'y rendre. En parallèle, plus de la moitié des répondants (60 %) vivent de l'insécurité au centre-ville. Il est impératif de poursuivre les efforts pour atténuer ces enjeux. La Chambre abordera la question de la sécurité et de la cohabitation dans le cadre de ses interventions relatives aux élections municipales. En parallèle, nous poursuivrons nos actions pour contribuer à l'amélioration de la gestion et de la coordination des chantiers dans la métropole. Notre baromètre « Obstacle minimum » sera mis à jour cet automne et présentera des solutions concrètes pour chaque partie prenante », a conclu Mme Dessureault.

La collecte des données du sondage a été effectuée du 8 au 25 juin 2025 auprès de 207 dirigeants et employés d'entreprises travaillant dans le Grand Montréal.

Pour prendre connaissance des faits saillants du coup de sonde, consultez le document sur le site Web de la Chambre.

