La Chambre salue le lancement des travaux préparatoires à l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur

MONTRÉAL, le 29 juill. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'annonce de l'Administration portuaire de Montréal (APM) concernant son intention de commencer, dès le 29 septembre 2025, les travaux préparatoires liés à l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur, sous réserve de l'obtention des autorisations requises.

« Le terminal de Contrecœur est l'un des projets d'infrastructure les plus stratégiques à l'échelle du Canada. Il est prêt à démarrer, et la Chambre appuie sa réalisation depuis son annonce il y a 12 ans. Nous saluons l'étape franchie aujourd'hui, qui marque un pas concret vers sa réalisation. Ce projet structurant est crucial pour la métropole et pour l'ensemble du Québec. Alors que le Port atteindra bientôt sa pleine capacité, Contrecœur s'inscrit comme une solution durable. Les plus récents résultats du Port démontrent par ailleurs le succès de sa diversification, notamment vers l'Europe. Ce projet d'intérêt national est essentiel pour renforcer notre autonomie économique, améliorer la résilience de nos chaînes d'approvisionnement et soutenir la croissance de nos entreprises. Dans un contexte mondial marqué par une montée du protectionnisme, ce terminal s'impose aujourd'hui comme la pierre angulaire de notre stratégie de diversification des marchés d'exportation. Il est temps de passer à l'action. La Chambre invite les partenaires impliqués dans le projet à agir rapidement pour que les travaux puissent débuter sans délai », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Je tiens à saluer le leadership rassembleur de Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'APM, dont la vision et l'engagement ont été déterminants pour accélérer la réalisation de ce projet. Elle défend avec conviction les intérêts du Port et de sa communauté, tout en portant une ambition claire pour l'avenir du secteur maritime. Nous sommes d'ailleurs très heureux d'annoncer que nous allons l'accueillir à la Chambre le 22 janvier 2026 dans le cadre de la première édition de notre Conférence sur l'état du Port, un événement appelé à devenir un rendez-vous annuel », a conclu Mme Dessureault.

Source : Éloïse Martel-Thibault, Cheffe, Communications, Chambre de commerce du Montréal métropolitain