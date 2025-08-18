Planification de l'immigration : la Chambre réclame des cibles répondant aux défis économiques et démographiques

MONTRÉAL, le 18 août 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui ses recommandations dans le cadre des consultations sur la planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029 du gouvernement du Québec.

« Nous souhaitons insister sur l'importance de dépasser le débat strictement quantitatif autour des seuils pour recentrer la discussion sur les facteurs qui déterminent le succès de notre politique d'immigration. Nous réitérons que des programmes d'immigration bien planifiés et bien intégrés font partie de la solution à nos enjeux de main-d'œuvre et de démographie. Le Québec doit continuer de miser sur une immigration permanente, qualifiée et soigneusement sélectionnée pour répondre à ses besoins économiques. Au-delà de leur apport à notre économie, les immigrants contribuent à notre vitalité entrepreneuriale, universitaire, sociale et culturelle par la diversité de leurs parcours », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La capacité d'accueil et d'intégration ne doit pas justifier une baisse des seuils d'immigration. En ciblant notamment les talents en construction et en santé, en soutenant la francisation et en finançant adéquatement les organismes d'accompagnement, nous pouvons à la fois loger, soigner et mieux servir les Québécois », a poursuivi Isabelle Dessureault.

« Depuis 2016, la Chambre recommande au gouvernement de cibler l'accueil de 60 000 nouveaux arrivants par année. Nous prenons acte des scénarios qu'il propose. Considérant qu'ils sont inférieurs au nombre d'immigrants permanents accueillis au cours des trois dernières années, nous craignons que même l'atteinte du seuil le plus élevé soit insuffisante pour répondre aux besoins dans les secteurs privé et public. Nous réitérons que les seuils doivent être alignés sur les besoins de l'économie du Québec et la capacité de bien intégrer les immigrants. Ainsi, nous sommes d'avis que l'atteinte de 45 000 admissions permanentes par année, comme le propose le scénario le plus ambitieux, est un seuil minimum. Ce seuil doit pouvoir être rehaussé suivant l'évolution des besoins en main-d'œuvre. Il faudra également miser sur la rétention des immigrants temporaires, dont les étudiants étrangers déjà présents et bien intégrés, en favorisant leur transition vers un statut permanent. Selon les données du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, il est nécessaire d'accueillir 336 000 immigrants permanents entre 2024 et 2033 pour répondre aux besoins structurels de main-d'œuvre », a indiqué Isabelle Dessureault.

Montréal et les régions : partenaires, pas rivales

« Montréal est une métropole internationale qui est en constante concurrence avec les autres grandes villes du monde pour l'attraction de talents. Les politiques d'immigration doivent tenir compte de cette réalité. Ainsi, les mesures spécifiques qui désavantagent les régions administratives de Montréal et Laval, par exemple, constituent un précédent préoccupant. La Chambre appuie la volonté du gouvernement de renforcer l'immigration en région, mais rappelle que cette régionalisation ne doit pas se faire en opposition à la métropole. Plutôt que de créer une concurrence entre entreprises québécoises pour recruter les mêmes talents internationaux ou de mettre en place des mesures qui distinguent Montréal des autres territoires, nous devons miser sur la complémentarité et l'essor de nos régions économiques. Enfin, après une année marquée par de nombreux changements aux programmes d'immigration, les entreprises ont besoin de prévisibilité. Nous sommes impatients d'aller présenter la position de la Chambre dans le cadre des prochaines consultations publiques afin de défendre la compétitivité et la productivité de l'économie montréalaise et de démontrer que l'immigration est une solution tangible pour contribuer à réduire la pression sur nos services sociaux », a conclu Isabelle Dessureault.

Synthèse des recommandations

Atteindre au moins 45 000 admissions pour l'immigration permanente par année ― conformément au scénario le plus ambitieux présenté par le gouvernement ― en conservant la flexibilité nécessaire pour rehausser ce seuil selon l'évolution des besoins du marché du travail et de la capacité à bien intégrer les immigrants.

Faciliter la transition du statut temporaire au statut permanent des travailleurs étrangers temporaires qui démontrent une volonté d'intégration réussie, notamment en rétablissant le Programme de l'expérience québécoise (PEQ) destiné aux étudiants et aux travailleurs.

Assurer un cadre prévisible aux entreprises en ce qui a trait aux normes encadrant le recrutement de talents internationaux en : présentant un cadre de planification de l'immigration clair, comprenant une évaluation périodique des besoins selon les secteurs d'activité et les régions; communiquant en amont tout changement apporté aux politiques d'immigration, afin de permettre aux entreprises et aux travailleurs de s'ajuster dans des délais réalistes et prévisibles.

Faciliter le recrutement international et accélérer le traitement des demandes d'immigration pour maintenir la compétitivité du Québec en : déployant les ressources humaines et financières nécessaires afin d'augmenter la capacité de traitement des demandes au sein des instances concernées; assurant une collaboration étroite avec le gouvernement du Canada afin d'optimiser les processus, de garantir un traitement plus fluide et prévisible des dossiers et d'assurer l'alignement avec les nouvelles cibles retenues par les deux ordres de gouvernement.

Procéder à une analyse approfondie de la capacité d'accueil du Québec et mettre en place un plan transversal, en collaboration avec les parties prenantes, pour identifier les leviers d'amélioration et les indicateurs clés à suivre.

Mettre en place une stratégie spécifique visant à augmenter l'immigration de travailleuses et travailleurs qualifiés dans les métiers de la construction, en lien direct avec les objectifs de rehaussement de l'offre de logements dans la métropole.

Bonifier l'offre de services en francisation pour les immigrants en collaboration avec l'écosystème d'accompagnement, afin d'améliorer leur intégration au marché du travail et à la société québécoise.

Tenir compte de la concurrence internationale dans l'élaboration des critères d'immigration économique, afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de main-d'œuvre dans les grandes régions urbaines comme Montréal et de garantir un traitement équitable entre les territoires.

Éviter la concurrence entre la métropole et les régions pour l'attraction de talents internationaux au Québec.

Protéger le positionnement international de Montréal comme métropole du savoir en évitant l'imposition de quotas qui viendraient restreindre de façon arbitraire l'admission d'étudiants internationaux, en particulier aux cycles supérieurs, et qui pourraient compromettre la vitalité intellectuelle, scientifique et économique de la métropole.

