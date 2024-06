OTTAWA, TERRITOIRE NON CÉDÉ DE LA NATION ALGONQUINE ANISHINABE, ON, le 5 juin 2024 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et la Nation algonquine Anishinabe

La grande cheffe, les chefs et les conseillers de la Nation algonquine Anishinabe et les invités se sont joints à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, pour signer un accord historique portant sur la construction d'un espace dédié aux Algonquins, dans le cadre de l'engagement du Canada à créer un espace national pour les peuples autochtones au sein de la Cité parlementaire.

Cet accord est le résultat d'une collaboration pluriannuelle entre la Nation algonquine Anishinabe et le gouvernement du Canada, ainsi que de l'engagement et du dévouement inlassables de toutes les parties en vue d'établir une présence permanente pour la nation hôte.

La cérémonie traditionnelle s'est déroulée aujourd'hui dans la Cité parlementaire du Canada, située dans le centre-ville d'Ottawa, au futur emplacement de l'espace dédié aux Algonquins. Avec la signature de cet accord historique, le Canada ira de l'avant avec la Nation algonquine Anishinabe et les organisations autochtones nationales (Assemblée des Premières Nations, Inuit Tapiriit Kanatami et Conseil national des Métis) pour déterminer la vision à long terme, la conception et la gouvernance de l'espace national pour les peuples autochtones, y compris un espace dédié qui assurera à la Nation algonquine Anishinabe une présence permanente dans la Cité parlementaire. Pour concrétiser cette vision, la Nation algonquine Anishinabe organisera des séances de mobilisation avec des membres de la communauté et des experts sur le développement à long terme de leur espace dédié. Cet espace sera un signe important de la reconnaissance du fait que la Cité parlementaire se trouve sur le territoire traditionnel et non cédé des Algonquins et une indication de l'engagement du gouvernement à travailler de nation à nation avec les peuples autochtones.

Citations

« Pour les membres de la Nation algonquine Anishinabe, le fait de nous voir acquérir notre propre espace au cœur de notre territoire signifie tout. Cet accord témoigne véritablement de la reconnaissance de la nation hôte par le Canada et d'un acte de réconciliation avec les peuples autochtones. Nous attendons avec impatience l'exercice de vision de nos 11 communautés pour façonner l'avenir de l'espace dédié aux Algonquins. J'exprime ma plus grande gratitude à l'ancienne grande cheffe Verna Polson pour le sacrifice qu'elle a consenti en notre nom, à nous les Algonquins Anishinabe, et qui nous a permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Migwetch à nos partenaires fédéraux, RCAANC et SPAC, pour les efforts et la collaboration de vos équipes à la table des négociations et sur le terrain. Notre travail et notre engagement à construire notre espace dédié aux Algonquins seront vus par nos générations futures et c'est quelque chose dont nous pouvons être fiers. »

Grande cheffe Savanna McGregor, Conseil tribal de la Nation algonquine Anishinabeg

« La création d'un espace algonquin dédié à la Nation algonquine Anishinabe dans la Cité parlementaire ne remplit pas seulement la promesse de notre gouvernement, mais démontre également notre engagement inébranlable à favoriser une relation de nation à nation. Cet espace sera un symbole durable et fier de notre partenariat renouvelé, de notre respect mutuel et de nos aspirations communes pour l'avenir. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Cet espace dédié aux Algonquins dans la Cité parlementaire témoigne de la richesse de l'histoire et de la culture de la Nation algonquine et marque une étape importante vers une réconciliation significative. Nous sommes déterminés à collaborer étroitement avec la Nation algonquine Anishinabe pour que sa vision façonne la conception de cet espace et contribue à développer une présence continue et distincte sur son territoire traditionnel. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Faits en bref

Le budget 2024 proposait de fournir 4,2 millions de dollars sur deux ans, à partir de 2024-25, pour soutenir les partenaires autochtones afin d'engager leurs membres dans le réaménagement à long terme des propriétés du 119, rue Sparks et du 100, rue Wellington en un espace national pour les peuples autochtones, y compris un espace dédié au peuple algonquin.

