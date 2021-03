La CDPQ réinvestit 475 M$ dans CAE

MONTRÉAL, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) annonce un investissement de 475 M$ CA, dans le cadre d'un placement privé de reçus de souscription dans CAE (TSX : CAE; NYSE : CAE), un chef de file mondial dans les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Cet investissement permettra à CAE de procéder à l'acquisition des activités de formation et de simulation en défense de la société américaine L3Harris Technologies, tel qu'elle l'a annoncé plus tôt aujourd'hui. GIC Private Limited participe également à cette transaction avec un investissement de 225 M$ CA.

Sujet à la clôture de l'acquisition mentionnée ci-dessus, cette nouvelle prise de participation fera de la CDPQ le plus important actionnaire de CAE. L'acquisition proposée sera stratégique pour CAE et lui permettra d'occuper une place plus importante à l'échelle internationale dans le domaine de la défense et de la sécurité, tout en continuant d'exercer sa position de chef de file dans les secteurs de l'aviation civile et des soins de santé.

« Soutenir la croissance et favoriser l'expansion internationale des entreprises québécoises représentent des piliers majeurs de notre stratégie d'investissement au Québec », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable à la CDPQ. « La CDPQ est heureuse d'investir à nouveau dans CAE et de l'appuyer dans l'exécution de son plan d'acquisitions, renforçant ainsi le positionnement stratégique et le leadership mondial de l'entreprise en solutions de formation et de simulation. »

« Le projet d'acquisition de la division Formation militaire de L3Harris représente une occasion de création de valeur importante pour toutes les parties prenantes de CAE », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. Nous sommes ravis de recevoir l'appui de la CDPQ et de GIC pour accélérer notre croissance dans le domaine de la défense et de la sécurité avec cette acquisition qui est très complémentaire à nos activités principales de formation en défense et qui renforce notre position aux États-Unis. »

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 365,5 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

À PROPOS DE GIC

GIC est une société mondiale de placement de premier plan établie en 1981 pour gérer les réserves de change de Singapour. GIC est un investisseur rigoureux cherchant à réaliser une valeur à long terme et jouit d'une position privilégiée pour effectuer des placements dans une vaste gamme de catégories d'actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les actions de sociétés fermées, l'immobilier et l'infrastructure. GIC investit par l'intermédiaire de fonds ou directement dans des sociétés, en créant des partenariats avec ses gestionnaires de fonds et ses équipes de gestion pour aider les entreprises de calibre mondial à réaliser leurs objectifs. GIC possède des placements dans plus de 40 pays et investit sur les marchés émergents depuis plus de 20 ans. Établie à Singapour, GIC compte plus de 1 700 employés répartis dans 10 bureaux situés dans les grands centres financiers du monde. Pour obtenir plus de renseignements sur GIC, veuillez consulter le www.gic.com.sg.

