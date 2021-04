MONTRÉAL, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec a rendu public aujourd'hui son Rapport d'investissement durable pour l'exercice annuel se terminant le 31 décembre 2020.

La CDPQ y présente des actions et des résultats concrets obtenus au cours de la dernière année. Voici quelques faits saillants :

Changements climatiques

Une valeur de 36 G$ en actifs sobres en carbone en portefeuille, soit le double de la valeur de nos investissements par rapport à 2017 (18 G$);

Une diminution de 38 % de l'intensité carbone de notre portefeuille depuis 2017, dépassant ainsi l'objectif de réduction de 25 % d'ici 2025;

La création d'une plateforme d'innovation en investissement durable qui s'inscrit dans notre volonté de générer de nouveaux partenariats, d'accroître notre expertise et d'identifier des occasions d'affaires dans des secteurs clés de l'économie durable.

Équité, diversité et inclusion

L'adoption de cibles de 30 % de représentation féminine pour nos sociétés en portefeuille :

Au sein des conseils d'administration et des comités de direction à atteindre d'ici 2022;



Pour les titulaires de postes représentant la CDPQ au sein des conseils d'administration d'ici 2023.

Un engagement soutenu aux côtés de nos pairs afin de maximiser notre impact et de faire progresser les questions de diversité et d'inclusion dans le secteur de la finance.

Gouvernance responsable

355 analyses ESG utilisées à travers l'ensemble de nos activités d'investissement;

Des processus rigoureux en place pour anticiper les enjeux de cybersécurité;

Un nouvel engagement fiscal présentant notre conviction et notre approche contre l'utilisation de planifications fiscales abusives.

Le Rapport d'investissement durable 2020 est disponible en ligne.

