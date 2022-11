MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La CDPQ annonce aujourd'hui un réinvestissement de 40 M$ dans le Fonds québécois d'amorçage Teralys, un fonds créé à l'initiative de la CDPQ dont la gestion a été confiée à Teralys Capital, un gestionnaire de fonds privé basé à Montréal.



Lancé à la fin 2019 et financé à hauteur de 50 M$ par la CDPQ, le Fonds québécois d'amorçage Teralys a investi à ce jour dans une dizaine de fonds québécois visant à appuyer des entreprises au stade d'amorçage. Avec ce deuxième investissement, la CDPQ porte donc à 90 M$ son appui aux entreprises en amorçage d'ici.

La CDPQ prolonge ainsi le mandat confié à Teralys Capital afin de soutenir la création d'entreprises innovantes, à un stade où le financement peut être un défi. Cela permettra également à la CDPQ d'investir dans des entreprises aux activités porteuses, telles que les technologies de l'information, la transition énergétique, la diversité et la santé, en plus de les accompagner dans leur institutionnalisation.

« Dans la foulée de ce deuxième investissement dans le Fonds québécois d'amorçage Teralys, la CDPQ vise à accélérer l'essor des entreprises en amorçage et en assure l'accompagnement par Teralys, un gestionnaire aguerri et bien établi au Québec », a souligné Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. « Nous démontrons ainsi notre appui aux jeunes entreprises d'ici et propulsons leurs activités. »

« Cette initiative de la CDPQ dédiée aux fonds locaux d'amorçage s'inscrit parfaitement dans notre volonté de contribuer à l'essor de l'entrepreneuriat au Québec via un accompagnement à forte valeur ajoutée », ajoute Éric Legault, associé principal de Teralys Capital. « Nous sommes fiers de la confiance renouvelée de la CDPQ qui a permis à Teralys Capital de bâtir à Montréal depuis 13 ans le plus grand investisseur spécialisé en innovation au Canada. »

À PROPOS DE TERALYS CAPITAL

Teralys Capital est un gestionnaire de fonds privé qui finance des fonds de capital de risque privés destinés à investir en technologies de l'information, sciences de la vie, et innovations vertes ou industrielles. Ses fonds partenaires couvrent l'ensemble de la chaîne de financement, depuis le démarrage jusqu'à l'expansion en passant par la croissance et le rachat d'entreprises technologiques. Avec 2 milliards de dollars sous gestion répartis dans 4 fonds de fonds de capital de risque ainsi que la gestion de 2 portefeuilles de fonds additionnels, Teralys Capital est le plus grand investisseur spécialisé en innovation au Canada. Pour plus de renseignements, consultez le site teralyscapital.com.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2022, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 391,6 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

