La CDPQ lance une plateforme d'investissement axée sur les terres forestières aux États-Unis et investit dans Chinook Forest Partners

Cette nouvelle plateforme permettra de construire un portefeuille diversifié et de grande qualité composé de terres forestières sur la côte nord-ouest du Pacifique, aux États-Unis.

Le déploiement des capitaux et la gestion des actifs forestiers seront effectués par Chinook Forest Partners.

MONTRÉAL, le 23 sept. 2024 /CNW/ - La CDPQ, groupe mondial d'investissement, et Chinook Forest Partners, gestionnaire de placements en capital naturel, ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle plateforme d'investissement qui déploiera d'importants capitaux pour construire un portefeuille diversifié et de grande qualité composé de terres forestières situées sur la côte nord-ouest du Pacifique, aux États-Unis.

Le déploiement des capitaux et la gestion des actifs seront assurés par Chinook. La CDPQ deviendra par ailleurs actionnaire minoritaire de la société afin de soutenir sa croissance à l'heure où elle cherche à élargir son portefeuille d'actifs naturels et à mettre en place d'autres structures pour répondre aux besoins de nouveaux investisseurs.

Mise sur pied en 2018, l'équipe de Chinook est composée de professionnels en investissement spécialisés en terres forestières et en capital naturel et possède une compréhension approfondie des placements dans ce type de capital et dans les paysages forestiers. Elle peut compter sur un vaste réseau de propriétaires fonciers, de fabricants de produits forestiers, de partenaires externes et d'investisseurs en capital naturel aux États-Unis.

« Ce partenariat représente une excellente occasion de déployer efficacement des capitaux tout en augmentant l'efficience opérationnelle de nos participations forestières, ce qui permettra de mieux servir nos investisseurs », a indiqué Scott Marshall, associé fondateur et chef de la direction de Chinook Forest Partners. Kelly Droege, associée fondatrice de Chinook, a ajouté : « notre partenariat avec la CDPQ ne pourrait être plus emballant. L'alignement de nos cultures d'affaires, de nos valeurs et de nos engagements envers le développement durable fournira une base solide pour la gestion à long terme des terres forestières dans la région du nord-ouest du Pacifique. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Chinook en vue de déployer notre capital constructif, qui contribuera à la préservation et à la gestion durable des terres dans la région du nord-ouest du Pacifique aux États-Unis, deuxième zone forestière en importance au monde », a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ. « En investissant dans des terres forestières, non seulement nous protégeons des actifs naturels précieux, mais nous contribuons à la transition vers une économie plus verte. »

L'initiative Gestion durable des terres de la CDPQ

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'initiative Gestion durable des terres de la CDPQ, établie en 2020 au sein du portefeuille Infrastructures. Ce mandat vise le déploiement de capitaux dans des actifs terrestres ayant des retombées positives à long terme sur l'environnement et répondant aux normes ESG les plus rigoureuses. Au cours des quatre dernières années, la CDPQ a établi des partenariats avec des chefs de file des industries de la forêt durable, de l'agriculture, de la restauration des milieux humides, du captage du carbone et de la protection des espèces aux États-Unis et en Australie.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 452 G$ CA. Pour en savoir plus, consultez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE CHINOOK FOREST PARTNERS

Chinook Forest Partners, LP est un gestionnaire de placements en capital naturel qui offre aux clients des occasions d'investir dans des actifs réels à long terme et qui sont gérés de façon durable. Notre équipe de direction compte plus de 60 ans d'expérience combinée en investissement dans les ressources naturelles, et nous sommes fiers de notre approche paysagère en matière de gestion et de conservation des ressources ainsi que des retombées pour les collectivités. Pour plus d'informations, visitez le site chinookforestpartners.com.

