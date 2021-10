La CDPQ lance Ambition ME - Donner aux moyennes entreprises du Québec les moyens de leurs ambitions

MONTRÉAL, le 6 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) lance aujourd'hui une offre de financement et d'accompagnement redéfinie, destinée aux entreprises du Québec de taille moyenne. Sous le nom Ambition ME, cette offre vise à appuyer les entreprises à fort potentiel de développement, ayant des besoins financiers de 5 à 75 millions de dollars, afin de les propulser au prochain stade de croissance.

« La CDPQ investit dans les moyennes entreprises du Québec depuis des décennies. Nous sommes donc aux premières loges pour observer l'évolution de leurs besoins et les tendances qui se dessinent. Visées internationales, développement de compétences, intégration technologique, perspectives ESG; les entrepreneurs d'aujourd'hui abordent les pratiques d'affaires différemment et la CDPQ fait évoluer son offre pour leur permettre de concrétiser leurs ambitions », explique Geneviève Bouthillier, vice‑présidente, Moyennes entreprises privées et Investissement durable à la CDPQ.

Tout en continuant d'investir dans des projets de croissance et de relève indispensables à l'expansion et à la pérennité des sociétés, la CDPQ élargira le bassin d'entreprises qu'elle accompagne afin d'investir davantage dans celles qui sont particulièrement innovantes dans leur secteur. Avec l'ajout d'un segment « innovation » au sein de son offre d'investissement dédiée aux moyennes entreprises, la CDPQ vise à appuyer des sociétés en rupture avec les pratiques du passé, tant sur le plan technologique que sur des aspects ESG ou de gestion.

Un accompagnement renforcé qui va bien au-delà du financement

La CDPQ compte dans ses rangs une équipe de partenaires opérationnels dédiée aux entreprises du Québec et des spécialistes aux expertises diversifiées et complémentaires. S'appuyant aussi sur son réseau mondial et ses experts répartis dans ses dix bureaux internationaux, elle dispose d'atouts précieux pour accompagner les moyennes entreprises d'ici dans leurs projets de création de valeur et dans le développement de leur plan stratégique.

À travers ses investissements et son accompagnement sur mesure, la CDPQ a su démontrer sa capacité à faire passer les sociétés au prochain stade de croissance. L'offre Ambition ME repose d'ailleurs sur cet objectif.

« Notre portefeuille compte un nombre important de sociétés qui, appuyées dès le départ par notre équipe dédiée aux moyennes entreprises, se sont hissées au rang de grande entreprise. C'est pour nous une source de fierté qui illustre à la fois notre capacité à créer de la valeur et tout le potentiel des entreprises d'ici », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable à la CDPQ. « En misant encore plus sur notre force d'accompagnement et sur les entreprises aux modèles d'affaires innovants, nous sommes convaincus que nous pouvons jouer un rôle déterminant dans le développement des moyennes entreprises du Québec ».

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Renseignements: ÉQUIPE DES RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, + 1 514 847-5493, [email protected]

Liens connexes

https://www.cdpq.com/