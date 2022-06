MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - La CDPQ annonce aujourd'hui une prise de participation minoritaire dans la firme d'ingénierie Bouthillette Parizeau. Ce premier investissement de la CDPQ dans l'entreprise permettra de l'accompagner dans son plan de développement stratégique pancanadien et d'accélérer sa croissance.

Bouthillette Parizeau est une firme spécialisée en ingénierie du bâtiment, impliquée de la conception à la mise en service et privilégiant des solutions écologiques et durables. Réalisant des projets partout au Canada, la firme de 600 employés œuvre principalement dans les secteurs de la santé, de l'éducation, et des édifices publics, commerciaux et multi-résidentiels. S'alignant bien avec les intérêts en investissements durables de la CDPQ, elle réalise de nombreux projets visant à lutter contre les changements climatiques : efficacité énergétique, développement durable, décarbonation, électrification des transports, réseau de partage énergétique, etc. Elle compte à son actif plusieurs projets innovants qui diminuent l'empreinte environnementale du cadre bâti canadien, dont : la Banque du Canada à Ottawa, le projet de modernisation Grandir en santé du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'espace renouvelé du Biodôme, le complexe Humaniti - première communauté verticale évoluée à Montréal, la rénovation de la Tour du Stade Olympique, les Maisons des aînés et le centre de transport écologique Stinson de la Société de transport de Montréal.

« Notre plan stratégique est ambitieux et le partenariat avec la CDPQ est un moyen supplémentaire qu'on se donne pour atteindre nos objectifs, soit de renforcer notre position au Québec, d'intensifier notre développement au Canada et de se démarquer comme leader en ingénierie du bâtiment d'un océan à l'autre. Cette alliance contribuera aussi à attirer les talents et multipliera les opportunités de synergie et de maillage avec le vaste réseau de la CDPQ », a souligné Patrick St-Onge, premier vice-président de Bouthillette Parizeau.

« La CDPQ nous accompagnera en enrichissant la diversité des expertises et des idées à notre Conseil d'administration. Nous demeurerons aussi fidèles à notre ADN, soit une firme de niche, réputée pour son expertise en ingénierie de bâtiments durables et performants, avec une équipe engagée, créative et innovante », a ajouté Dominic Latour, président-directeur général de Bouthillette Parizeau.

« La CDPQ est fière d'appuyer une entreprise québécoise performante, ayant une solide réputation dans ses principaux marchés et un fort potentiel de développement », a indiqué Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. « La collaboration entre la CDPQ et Bouthillette Parizeau permettra à son équipe de professionnels aguerris de poursuivre ses objectifs et son engagement dans des secteurs porteurs d'avenir et d'accroître son expansion à travers le Canada ».

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie Ambition ME de la CDPQ, qui vise à appuyer des moyennes entreprises à fort potentiel de développement afin de les propulser au prochain stade de leur croissance.

À PROPOS DE BOUTHILLETTE PARIZEAU

Bouthillette Parizeau est une firme d'ingénierie spécialisée en bâtiment pour les marchés institutionnels, commerciaux, multi-résidentiels et industriels. Ses 600 employés offrent leur expertise en mécanique; électricité; développement durable et efficacité énergétique; structure; télécommunication; sécurité; immotique; acoustique; services alimentaires et mise en service. La compagnie sert les communautés canadiennes au Québec, en Ontario, dans les régions nordiques, en Alberta et en Colombie-Britannique. Pour en savoir plus sur Bouthillette Parizeau, visitez le site bpa.ca ou consultez sa page LinkedIn.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 419,8 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Renseignements: KATE MONFETTE, Conseillère principale, Relations médias, + 1 438 525-2520, [email protected] ; KIM PETRISEVAC, Conseillère principale, Communication et marketing,+ 1 514 606-0269, [email protected]