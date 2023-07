MONTRÉAL, le 17 juill. 2023 /CNW/ - La CDPQ annonce aujourd'hui un investissement dans AMB Modulaire, un joueur de premier plan dans le développement, la vente et la location de bâtiments modulaires préfabriqués destinés, entre autres, au marché scolaire, de niveau préscolaire à universitaire.

Cet investissement permettra à AMB Modulaire, dont Lise Bernier et Jacques Latreille sont actionnaires depuis plus de 15 ans, de finaliser leur processus de transfert amorcé en 2016 avec leurs fils Marc Latreille, coprésident - opérations et Philippe Latreille, coprésident - finances et développement.

Dans le cadre de ce processus de relève rigoureux, l'entreprise lavalloise poursuivra son plan de développement pancanadien et d'accélération de sa croissance, dans cette industrie en forte expansion qu'est la construction modulaire. L'entreprise compte d'ailleurs à son actif plusieurs projets innovants et respectueux de l'environnement, s'alignant bien avec les intérêts en investissements durables de la CDPQ.

« Comme partenaire d'investissement à long terme, la CDPQ est fière de faciliter et d'appuyer le processus de repreneuriat planifié par la famille Bernier-Latreille, et ce, afin d'assurer la pérennité et la croissance d'une entreprise québécoise performante », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. « Avec cet investissement, la CDPQ permettra à AMB modulaire d'accélérer son plan de croissance au Canada, en plus d'accompagner ses deux jeunes coprésidents dans la réalisation de leurs ambitions. »

« Notre partenariat avec la CDPQ sera assurément un levier supplémentaire afin d'accélérer la croissance de l'entreprise. Jacques et Lise ont eu du flair pour percevoir tout le potentiel de la construction modulaire, ils nous ont aussi donné l'autonomie nous permettant de faire croître l'entreprise de manière importante dans les dernières années. Mon frère et moi avons des objectifs ambitieux pour AMB Modulaire et nous sommes persuadés que ce nouveau partenariat avec la CDPQ mènera notre entreprise à se développer davantage, notamment dans l'est du Canada et dans le secteur privé. Le milieu de la construction modulaire est en constant développement et la CDPQ nous accompagnera afin de multiplier les occasions d'affaires et favoriser le maillage, grâce à son vaste réseau, des atouts majeurs pour nous », a déclaré Philippe Latreille, coprésident - finances et développement pour AMB Modulaire.

Cette transaction s'inscrit d'ailleurs dans la stratégie Ambition ME de la CDPQ, qui vise à appuyer de moyennes entreprises à fort potentiel de développement afin de les propulser au prochain stade de leur croissance.

À propos de AMB Modulaire

AMB Modulaire est une entreprise familiale située à Laval et spécialisée dans le développement, la vente et la location de bâtiments préfabriqués destinés, entre autres, au marché scolaire, de niveau préscolaire à universitaire, partout dans l'est du Canada. Nos solutions modulaires de qualité peuvent être temporaires ou permanentes. La rapidité d'exécution, le contrôle budgétaire et de qualité font de la construction modulaire une option idéale pour vos besoins en espace. Nous sommes d'ailleurs fournisseurs d'espaces pour des bureaux, des unités de premiers soins, des espaces institutionnels et des logis pour travailleurs temporaires ou étudiants. Pour en savoir plus, visitez le site ambmodulaire.com.

