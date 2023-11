MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - La CDPQ annonce aujourd'hui un investissement minoritaire dans AVENIR GLOBAL, une société montréalaise de portefeuille et de gestion de firmes de relations publiques et de communications qui se classe aujourd'hui dans le top 25 mondial.

Cette transaction permettra à AVENIR GLOBAL de continuer à étendre son empreinte pour affermir sa place de leader mondial dans l'industrie des communications. En forte croissance, la firme a plus que doublé ses revenus au cours de la dernière décennie. Elle prévoit d'ailleurs les doubler à nouveau au cours des cinq prochaines années, notamment à travers des projets d'expansion à l'international et par la croissance organique.

« En tant qu'entreprise de propriété québécoise dont les racines ont toujours été bien implantées au Québec, nous sommes fiers de compter sur la participation de la CDPQ, un partenaire de classe mondiale qui soutiendra notre capacité à réaliser nos ambitions de croissance et qui partage notre vision à long terme », affirme Jean-Pierre Vasseur, président et chef de la direction d'AVENIR GLOBAL.

« Pour la CDPQ, renforcer le positionnement mondial des entreprises québécoises fait partie des priorités de notre stratégie. Avec cet investissement, AVENIR GLOBAL pourra mettre à exécution son plan ambitieux de croissance par acquisitions visant à maintenir sa forte présence sur la scène internationale », souligne Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ.

AVENIR GLOBAL compte 1 000 employés répartis dans 22 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Son siège social est situé à Montréal depuis sa fondation en 1976, et son réseau regroupe huit marques, dont le Cabinet de relations publiques NATIONAL et Time & Space au Canada.

Au cours des huit dernières années, la firme a connu une croissance accélérée au niveau international en faisant l'acquisition de SHIFT Communications (2016, États-Unis), Padilla (2018, États-Unis), Cherry (2018, Royaume-Uni), Hanover (2019, Europe et Moyen-Orient), et plus récemment Time & Space (2023, Canada).

Ces acquisitions récentes ont également permis à AVENIR GLOBAL d'élargir son champ d'action et sa capacité à répondre aux besoins actuels de ses clients en matière de communication et de marketing, notamment dans les domaines innovants comme l'analyse de données, la communication numérique et l'achat média en ligne.

« Les besoins des entreprises en matière de communication évoluent rapidement et de manière souvent imprévisible. En poursuivant notre croissance, nous saisissons les occasions d'accroître notre portée et notre impact, et nous nous assurons de réunir les meilleures ressources pour aider nos partenaires à relever les défis qu'ils rencontrent », ajoute M. Vasseur.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 424 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS D'AVENIR GLOBAL

AVENIR GLOBAL est une société de portefeuille et de gestion montréalaise avec une approche d'exploitation active et directe à l'égard de ses investissements. AVENIR GLOBAL est un puissant regroupement de firmes de communication spécialisées qui compte 1 000 employés dans des bureaux dans 22 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, et se classe dans le top 25 des plus grandes firmes de communication au monde.

Au Canada, AVENIR GLOBAL détient le Cabinet de relations publiques NATIONAL, la plus importante firme de relations publiques au pays, desservant des clients dans un large éventail de secteurs, ainsi que Time & Space, chef de file en matière de recherche, de stratégie et de planification média. Aux États-Unis, AVENIR GLOBAL détient SHIFT Communications, une agence de communication intégrée axée sur les données, et la compagnie de relations publiques et de communication Padilla, laquelle regroupe également les services-conseils en gestion de marque de Joe Smith ainsi que les experts de l'alimentation et de la nutrition chez FoodMinds. En Europe, AVENIR GLOBAL détient le cabinet-conseil en communication stratégique Madano à Londres et Hanover, l'un des principaux cabinets-conseils en communication stratégique et en affaires de l'ÉMÉA, avec des bureaux à Londres, Bruxelles, Dubaï et Abou Dhabi, lequel rassemble également la division de communication créative The Playbook. Le réseau AVENIR GLOBAL comprend aussi les experts dans le secteur de la santé chez AXON Communications, avec des bureaux à Toronto, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe et l'agence de création du secteur de la santé Cherry à Londres.

