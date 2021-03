Nomination de trois administrateurs externes

MONTRÉAL, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - La CDPQ annonce le renouvellement du conseil d'administration de CDPQ Infra, sa filiale qui agit à titre de maître d'œuvre de grands projets d'infrastructures, dont le Réseau express métropolitain (REM), en construction, et le REM de l'Est, actuellement en phase de développement et de planification. Le conseil de CDPQ Infra sera dorénavant composé de huit membres, dont trois membres indépendants reconnus pour leur expertise technique et opérationnelle, notamment en matière de développement et de gestion de projets d'infrastructures de transport, ou encore dans la gestion de multiples parties prenantes ici et à l'international. Les autres membres proviennent de la CDPQ.

« Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui un conseil d'administration renouvelé pour appuyer notre filiale CDPQ Infra. La grande expertise et la riche feuille de route des membres externes que nous nommons complètent bien celles des représentants de la CDPQ. Cela vient du même coup renforcer la gouvernance d'une organisation en pleine croissance en ayant plus de diversité d'expérience et de complémentarité pour appuyer les équipes dans la réalisation des projets en cours », a affirmé Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ.

Jean-Marc Charoud amène plus de 30 ans d'expérience dans le secteur du transport, dont 10 années à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et une vaste expérience dans le développement de grands projets de type greenfield, partenariat public-privé (PPP) et concessions. L'expérience de monsieur Charoud dans l'industrie de la mobilité durable s'inscrit en parfaite adéquation avec les objectifs de CDPQ Infra pour les prochaines années.

Jeremy Long rejoint le conseil avec plus de 40 ans d'expérience à son actif, dont 15 ans à titre de PDG des activités européennes de MTR Corporation, une société de premier plan cotée à la bourse de Hong Kong et se spécialisant dans la conception, le développement et les opérations de chemins de fer, de métro et d'actifs liés au rail. Développeur chevronné et opérateur dans l'industrie des transports, monsieur Long apporte une expérience de pointe à l'international dans l'exploitation de projets de grande envergure.

Marie-Lucie Morin apporte une riche expérience en diplomatie internationale, ayant notamment occupé des fonctions de haut niveau au gouvernement du Canada et plus récemment à la Banque mondiale. Madame Morin jouit d'une grande crédibilité au niveau national et à l'étranger et possède une solide compréhension des enjeux en lien avec les transports, ce qui cadre bien avec la vision d'exporter le modèle du REM à l'international.

Le président et chef de la direction de la CDPQ, Charles Emond, est nommé président au conseil d'administration de CDPQ Infra. Responsable des orientations stratégiques de la CDPQ et de sa croissance à l'échelle internationale, monsieur Emond siégeait déjà au conseil d'administration de la filiale depuis 2020.

Jean-Marc Arbaud, nouvellement président et chef de la direction de CDPQ Infra, est également nommé administrateur.

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures de la CDPQ, rejoint également le conseil, lui qui est responsable de la stratégie et des investissements en infrastructures de la CDPQ. S'ajoutent aussi Sophie Lussier, vice-présidente et cheffe des Affaires juridiques et Guillaume Aubert, vice-président, Gestion et valorisation des actifs, qui est responsable des stratégies liées à la gestion post-investissement du portefeuille Infrastructures et qui détient plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur. Ces nominations apportent des expertises additionnelles pour répondre aux besoins d'affaires et à la croissance de CDPQ Infra.

Ces nominations sont entrées en vigueur le 23 février 2021.

