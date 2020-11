MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (« la CDPQ ») annonce un investissement de 150 millions de dollars, sous la forme de capital-action dans CAE (NYSE: CAE) (TSX: CAE), un chef de file mondial dans les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Par cette transaction, la CDPQ entend appuyer l'entreprise québécoise dans ses projets d'expansion, dont l'acquisition de Flight Simulation Company B.V., qui permettra notamment à CAE d'accroître sa capacité à offrir des services de formation aux clients exerçant leurs activités en Europe, dont les compagnies aériennes et les transporteurs de fret. Cette transaction s'inscrit en parallèle à la levée de capital de 300 millions de dollars annoncée plus tôt par l'entreprise.

Malgré le contexte sans précédent attribuable à la COVID-19, l'entreprise québécoise a démontré au cours de la dernière année la résilience de son modèle d'affaires. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra entre autres à CAE de financer ses occasions de croissance et d'acquisitions potentielles futures.

« Notre investissement s'inscrit dans une volonté d'accompagner une entreprise québécoise résiliente de la trempe de CAE dans ses efforts de relance et de croissance. Dans un contexte mondial qui présente des défis pour le secteur de l'aéronautique, la société continue de démontrer sa capacité à innover dans différents secteurs porteurs de l'économie tout en renforçant sa position sur le plan concurrentiel en vue d'une reprise éventuelle », a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'investissement durable à la CDPQ.

« La réalisation du placement public et du placement privé fournira à CAE une flexibilité financière additionnelle pour tirer parti des occasions de croissance stratégique et tirer profit des occasions futures d'acquisitions, tout en conservant une situation financière solide », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec et nous sommes fiers de la confiance qu'elle témoigne envers CAE, un chef de file en haute technologie et en formation établi au Québec. »

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 333,0 G$ CA au 30 juin 2020. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

