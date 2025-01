Présentée par Music Canada, la cérémonie annuelle se déroulera au Studio Bell, foyer

permanent du Centre canadien de la musique à Calgary, le 15 mai 2025

Seront également de la partie Maestro Fresh Wes, intronisé en 2024, et Sum 41, lauréat

2025 dont l'intronisation a déjà été annoncée

CALGARY, le 15 janv. 2025 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a annoncé aujourd'hui les noms des quatre artistes qui seront intronisés lors de la Cérémonie d'intronisation au Panthéon de la musique canadienne présentée par Music Canada. La grande dame de la chanson québécoise Ginette Reno , La légende de l'industrie musicale aux multiples talents Dan Hill , le monstre sacré du rock canadien Glass Tiger , l'éclectique auteure-compositrice-interprète Loreena McKennitt , l'illustre formation pop-punk Sum 41 et le pionnier du hip-hop Maestro Fresh Wes seront honorés pour leur extraordinaire contribution à l'histoire de la musique canadienne en direct et en personne le 15 mai 2025 au Studio Bell, foyer permanent du Centre canadien de la musique (CNM) à Calgary, en Alberta. Les billets seront bientôt en vente à la billetterie du CNM.

La CARAS intronise Ginette Reno, Dan Hill, Glass Tiger et Loreena McKennitt au Panthéon de la musique canadienne Post this De gauche à droite et de haut en bas : Dan Hill, Ginette Reno, Glass Tiger, Loreena McKennitt, Sum 41, Maestro Fresh Wes) (Groupe CNW/CARAS) Partenaire exclusif en matière de diffusion et de contenu (Groupe CNW/CARAS) (Groupe CNW/CARAS)

La cérémonie printanière accueillera Maestro Fresh Wes (intronisé lors de la Soirée des Prix JUNO 2024 à Halifax, NS), et Sum 41, qui sera intronisé au Panthéon de la musique canadienne en direct durant la Soirée des Prix JUNO 2025 à Vancouver (BC) le 30 mars 2025. Leur intronisation est une présentation de TD, premier commanditaire des Prix JUNO.

Le Panthéon de la musique canadienne a été établi par la CARAS en 1978 afin de rendre hommage aux artistes qui ont contribué de façon exceptionnelle à la reconnaissance de la musique canadienne à l'échelle nationale et à l'étranger. Dan Hill, Ginette Reno, Glass Tiger, Loreena McKennitt, Sum 41 et Maestro Fresh Wes figureront dorénavant parmi les figures de proue de la musique canadienne, aux côtés d'Alanis Morisette, Barenaked Ladies, Deborah Cox, Jann Arden, Joni Mitchell, k.d. lang, Leonard Cohen, Neil Young, Nickelback, Oscar Peterson, RUSH, The Guess Who, The Tragically Hip, Sarah McLachlan et Shania Twain.

« C'est un honneur d'introniser ces artistes exceptionnels. Leurs chansons et leurs voix ont contribué à forger l'identité canadienne », se réjouit Allan Reid, président-directeur général, CARAS/Les Prix JUNO et MusiCounts. « C'est la troisième fois que nous intronisons plusieurs artistes au cours de la cérémonie et nous sommes déterminés à saluer encore plus de grands artistes canadiens et leur contribution à la culture musicale de notre pays dans les années à venir. »

« Au nom de toutes les grandes maisons de disques du Canada, Music Canada est fier de commanditer la Cérémonie d'intronisation au Panthéon de la musique canadienne. Les lauréats de cette année illustrent à merveille la diversité et l'excellence de la musique canadienne », indique pour sa part Patrick Rogers, chef de la direction de Music Canada.

« En tant que foyer permanent du Panthéon de la musique canadienne, nous sommes fiers de rendre hommage à ces artistes qui ont tellement apporté à la musique canadienne. C'est toujours un privilège d'être l'hôte de cet événement spécial et d'accueillir les nouveaux intronisés à Calgary pour célébrer leur influence sur notre musique et raconter les grands moments de leur carrière », a commenté Andrew Mosker, président-directeur général du Centre national de la musique.

Pour saluer les lauréats de cette année, le Centre national de la musique inaugurera le 7 mai prochain une nouvelle exposition consacrée aux réalisations des quatre nouveaux membres du Panthéon lors de la cérémonie. Plus de détails seront annoncés prochainement au sujet de cette exposition.

GINETTE RENO

Au cours de ses 65 années de carrière, Ginette Reno, une légende vivante de la chanson québécoise, a transcendé les générations et les frontières. Elle a suscité la ferveur et touché un immense auditoire au Canada et à l'étranger. L'une des plus grandes icônes de la chanson canadienne, Ginette a endisqué plus de deux mille chansons et publié 42 albums, tous or ou platine, et tenu des rôles majeurs au cinéma et à la télévision. Honorée par les gouvernements canadien, québécois et français, récipiendaire d'innombrables prix de l'industrie musicale et acclamée pour ses rôles au grand écran, Ginette Reno collectionne les distinctions les plus prestigieuses, qui ne cessent d'affluer. En dépit de toutes les accolades, sa carrière artistique et sa vie reflètent son authenticité, sa chaleur et sa générosité. Ginette Reno a toujours fait les choses « à sa manière », et le public est toujours au rendez-vous.

Pour obtenir plus d'information au sujet de Ginette Reno, visitez le https://canadianmusichalloffame.ca/inductees/ .

DAN HILL

Reconnu mondialement pour ses succès classiques et intemporels comme Sometimes When We Touch (la chanson favorite de tous les temps de Dolly Parton, qu'elle aurait voulu écrire elle-même), Dan Hill est une légende de l'industrie musicale. Cumulant 63 millions de visionnements sur YouTube et plus de 100 millions de téléchargements, Sometimes When We Touch figure parmi les 100 chansons du siècle et les 100 chansons les plus diffusées de tous les temps (BMI). Interprétée par des milliers d'artistes du monde entier, y compris Oscar Peterson, Rod Stewart, Dolly Parton et Kenny Rogers, Mark Gray et Tammy Wynette, Lynn Anderson, Barry Manilow, Donny Osmond et Bonnie Tyler, c'est l'une des chansons qui ont fait l'objet du plus grand nombre de reprises.

Dan Hill a récolté de nombreux albums or et platine, il a été finaliste dans la catégorie Interprète masculin aux prix Grammy, il en a remporté un à titre de coréalisateur de la pièce Seduces Me sur l'album Falling Into You de Céline Dion (32 millions d'exemplaires vendus), il a gagné cinq prix JUNO, le Harold Moon Award (Canadian Lifetime Song writing Achievement Award) et il a été intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en 2021. Dan Hill a également un lien avec sa colauréate Ginette Reno, pour qui il a écrit Waiting Just For You. Ginette Reno a d'ailleurs interprété sa propre version de Sometimes When We Touch.

Pour obtenir plus d'information au sujet de Dan Hill, visitez le https://canadianmusichalloffame.ca/inductees/ .

GLASS TIGER

Avec ses trois premiers albums qui ont donné lieu à 14 succès Top 40 au Canada en cinq ans, Glass Tiger a commencé en lion! Son méga classique rock Don't Forget Me (When I'm Gone) est gravé dans toutes les mémoires et a marqué l'histoire de la musique populaire. Ce titre emblématique, de même que l'énorme succès Someday, s'est hissé au Top 10 du magazine américain Billboard. Tous deux sont tirés de l'album The Thin Red Line, quatre fois platine au Canada et disque d'or aux États-Unis.

Finaliste aux prix Grammy et lauréat de cinq prix JUNO, Glass Tiger affiche des ventes de plus de cinq millions d'albums à travers le monde et a collaboré en studio et sur scène avec des artistes de la trempe de Rod Stewart, Tina Turner, Bryan Adams, Journey, Julian Lennon et Cheap Trick.

Pour obtenir plus d'information au sujet de Glass Tiger, visitez le https://canadianmusichalloffame.ca/inductees/ .

LOREENA MCKENNITT

Loreena McKennitt est un oiseau rare dans le milieu de la musique populaire : une artiste autoproduite et autogérée qui possède sa propre étiquette, organise ses propres tournées et dont les compositions, qui transcendent les genres et les frontières culturelles, lui ont valu des ventes de 14 millions d'albums à travers le monde.

Son style « celtique éclectique », qui allie des éléments de pop, de folk et de musiques du monde, trouve un écho auprès d'auditeurs enthousiastes dans le monde entier. Sa vaste discographie comprend huit albums studio, trois albums des fêtes, sept albums en concert, un album enregistré en plein air, quatre compilations, un DVD en concert et deux documentaires sur DVD. Distribués dans plus de 40 pays, ces enregistrements ont été encensés par la critique internationale. Les albums de Loreena McKennitt sont certifiés or, platine et multiplatine dans 15 pays répartis sur quatre continents, y compris le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, la France, l'Espagne, l'Italie, la Turquie, l'Allemagne et la Grèce.

Pour obtenir plus d'information au sujet de Loreena McKennitt, visitez le https://canadianmusichalloffame.ca/inductees/ .

SUM 41

Au fil des 27 années de son époustouflante carrière, Sum 41 s'est taillé une place de choix dans l'histoire du rock, comme en témoignent notamment ses ventes internationales de plus de 15 millions d'albums, ses multiples incursions au palmarès des ventes Billboard, une nomination pour un prix Grammy, 2 prix JUNO (7 nominations), un prix Kerrang! (2002) et les multiples accolades récoltées aux Alternative Press Music Awards.

Le groupe a lancé son premier album, All Killer No Filler, en 2001. Ce premier opus a accroché l'oreille du grand public dès le premier extrait radio, Fat Lip, qui a atteint la première position du palmarès Modern Rock Tracks du magazine Billboard et demeure le titre phare de Sum 41. La formation a entrepris une tournée d'adieu qui se conclura à Toronto en janvier 2025 et offrira une toute dernière prestation télévisée lors de la Soirée des Prix JUNO le 30 mars 2025.

Pour obtenir plus d'information au sujet de Sum 41, visitez le https://canadianmusichalloffame.ca/inductees/ .

Maestro Fresh Wes :

Intronisé en 2024, le pionnier du hip-hop Maestro Fresh Wes fut le premier artiste rap à entrer au Panthéon de la musique canadienne. Wes Williams, alias Maestro Fresh Wes, est également entré dans l'histoire comme étant le premier artiste canadien de race noire à remporter des disques d'or et de platine au pays. Sa précieuse contribution à la musique canadienne lui a valu la reconnaissance de ses pairs à titre de « parrain du hip-hop canadien ». Comme en témoignent ses 14 nominations et deux prix JUNO (Enregistrement rap et Vidéoclip de l'année) et sa place au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, Maestro Fresh Wes a façonné l'évolution du genre et inspiré toute une génération d'artistes.

Maestro Fresh Wes a marqué à nouveau l'histoire en 2024, alors qu'il était le premier artiste rap/hip-hop à recevoir le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle pour sa contribution à l'essor des arts de la scène.

Pour obtenir plus d'information au sujet de Maestro Fresh Wes, visitez le https://canadianmusichalloffame.ca/inductee/maestro-fresh-wes/ .

