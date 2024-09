La période des mises en candidature aux Prix JUNO 2025 présentées par le Groupe Banque TD et le recrutement des jurés débutent le 15 octobre 2024; les formulaires d'inscription des délégués de l'Académie de la CARAS sont en ligne dès maintenant.

TORONTO, le 23 sept. 2024 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a annoncé aujourd'hui d'importants changements à son processus de mise en nomination et au scrutin. Au cours de la dernière année, la CARAS a mené un examen stratégique, en collaborant notamment avec ses comités des mises en nomination et du scrutin à la révision des procédures de mise en nomination et de scrutin des Prix JUNO. Parmi les changements apportés pour la période des mises en candidature aux Prix JUNO 2025, deux nouvelles catégories sont ouvertes, soit Enregistrement sud-asiatique de l'année et Auteur-compositeur de l'année (non-exécutant) présenté par la SOCAN.

Le Canada a démontré qu'il est à l'épicentre de la scène musicale sud-asiatique internationale. La nouvelle catégorie de prix Enregistrement sud-asiatique de l'année vise à mettre l'accent sur les enregistrements de toute la diaspora et à en soutenir la croissance et le succès. La catégorie Auteur-compositeur de l'année, l'un de nos prix les plus prestigieux, suscite chaque année un nombre record de candidatures. La catégorie a été scindée en deux avec l'ajout d'Auteur-compositeur de l'année (non-exécutant) présenté par la SOCAN. Le nouveau prix vise à reconnaître les auteurs-compositeurs canadiens qui créent des chansons emblématiques pour d'autres artistes. La création de ces deux nouvelles catégories de prix démontre le souci constant des Prix JUNO d'évoluer avec la scène musicale canadienne. La CARAS continuera de collaborer avec les artistes, professionnels de l'industrie et les communautés afin que toutes les décisions soient prises de façon réfléchie et inclusive pour refléter les tendances et les données culturellement significatives au sein de toutes les communautés qui composent le pays.

La période des mises en candidature aux Prix JUNO 2025 présentée par la TD débute le 15 octobre 2024, à l'adresse junosubmissions.ca.

Pour être admissible aux Prix JUNO 2025, les productions musicales canadiennes avoir été commercialisées durant la période d'admissibilité, soit entre le 1er septembre 2023 et le 1er novembre 2024.

DATES CLÉS DES MISES EN CANDIDATURE AU PRIX JUNO PRÉSENTÉES PAR LA TD :

15 octobre 2024 - Début des mises en candidature présentées par la TD

22 octobre 2024 - Candidatures hâtives

7 novembre 2024 - Date limite

*Toutes les dates sont susceptibles de changer.

Pour obtenir la nomenclature complète des Prix JUNO 2025, visitez le https://junoawards.ca/news-press/media-releases/.

À propos de la CARAS

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) est un organisme sans but lucratif créé pour préserver et consolider l'industrie de la musique canadienne et pour élever les standards artistiques et professionnels. La mission de la CARAS repose sur quatre piliers : éduquer par l'entremise des programmes et initiatives de MusiCounts, notre organisme de bienfaisance voué à l'enseignement de la musique au Canada; former des artistes émergents au moyen de programmes de mentorat et de perfectionnement; célébrer les artistes canadiens par le biais des prix JUNO et de promotions échelonnées tout au long de l'année; et honorer les icônes de la musique en les intronisant au Panthéon de la musique canadienne. La 54e Soirée des Prix JUNO aura lieu au Rogers Arena de Vancouver le dimanche 30 mars 2025. Pour obtenir plus d'information sur les Prix JUNO et sur l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), visitez le www.junoawards.ca.

SOURCE CARAS

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Shania Simon, Edelman, [email protected]