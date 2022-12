WINNIPEG, MB, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Dans le but d'aider de plus en plus de Canadiens pendant la période des Fêtes, la Canada Vie fait un don supplémentaire de 100 000 $ à des organismes de bienfaisance enregistrés dans tout le pays. Chaque organisme de bienfaisance bénéficiaire recevra un don supplémentaire de 10 000 $ afin d'élargir ses services et son soutien.

« La Canada Vie se distingue par son engagement à l'égard des collectivités. Nous sommes heureux de pouvoir donner un peu plus en cette période des Fêtes », a déclaré Doug Tkach, vice-président principal, Activités de l'entreprise et Stratégies en milieu de travail, Canada Vie. « Nous espérons que grâce à nos dons, ces organismes de bienfaisance pourront aider davantage de familles et de collectivités au moment où elles en ont le plus besoin. »

Les dons du temps des Fêtes de la Canada Vie est un programme de don annuel dans le cadre duquel les employés désignent et votent pour des organismes de bienfaisance de leur région qui recevront un soutien financier supplémentaire.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

