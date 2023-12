WINNIPEG, MB, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Canada Vie a annoncé le versement de dons communautaires à l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald (OMRM), à la Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada et à YMCA Canada. Les employés de la Canada Vie ont choisi ces organismes de bienfaisance à titre de bénéficiaires de cette aide financière dans le cadre du programme annuel de dons du temps des Fêtes de la compagnie. Depuis 2003, la Canada Vie a versé plus d'un million de dollars à 82 organismes de bienfaisance durant cette période de l'année où les organismes cherchent de l'aide pour soutenir ceux qui font appel à leurs services.

Des employés de la Canada Vie bénévoles pour l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald (Groupe CNW/Canada Vie)

« À la Canada Vie, nous croyons qu'il faut se mobiliser pour enrichir la vie des gens et renforcer les collectivités », affirme Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada Vie. « Bien que notre objectif soit d'apporter des changements positifs tout au long de l'année, nous sommes heureux de pouvoir donner un peu plus pendant la période des Fêtes. Nous espérons que nos dons du temps des Fêtes permettront aux organismes de bienfaisance d'aider encore plus de familles et de collectivités au moment où elles en ont le plus besoin. »

Nous sommes heureux d'annoncer que l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald (OMRM) est l'organisme de bienfaisance qui a reçu le plus grand nombre de votes des employés. Elle recevra donc 50 000 $.

« En tant qu'organisme de bienfaisance national pour les familles, l'OMRM aide depuis plus de 40 ans les familles ayant des enfants gravement malades », a mentionné Kate Horton, chef de la direction, OMRM du Canada. « Aujourd'hui, dans tout le pays, 34 programmes permettent aux familles de rester ensemble pendant que leur enfant reçoit des traitements dans un hôpital à proximité. Ces programmes leur offrent aussi du soutien, des outils et des ressources pour leur faciliter la vie. La Canada Vie et ses employés ont vraiment toute notre reconnaissance, car le soutien accordé nous permettra d'offrir aux familles plus de 298 nuitées dans les Manoirs Ronald McDonald au Canada. »

De plus, la Fondation pour l'aide à l'enfance, qui arrive au deuxième rang pour le plus grand nombre de votes, recevra 25 000 $. L'organisme YMCA Canada recevra quant à lui 10 000 $.

Cette année, dans le cadre de notre programme de dons du temps des Fêtes, nous avons proposé aux employés des organismes de bienfaisance en nous fondant sur notre objectif : améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens.

