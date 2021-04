« À la Canada Vie, nous évoluons continuellement afin d'aider les conseillers à bâtir de meilleures entreprises et à servir un plus grand nombre de Canadiens, affirme Hugh Moncrieff, vice-président exécutif, Réseau-conseils et Affaires de l'industrie, Canada Vie. Conquest nous offrira une puissante nouvelle fonctionnalité, car elle s'appuie sur l'intelligence artificielle pour aider les conseillers à modéliser plusieurs combinaisons de stratégies financières à la fois. Les conseillers peuvent comparer et sélectionner la meilleure approche pour chaque client d'une façon plus efficiente et collaborative. En outillant les conseillers avec des solutions numériques comme Conquest, nous leur permettons de passer moins de temps à saisir manuellement des données et plus de temps à informer les clients. Les Canadiens auront ainsi plus facilement accès à des conseils personnalisés. »

La technologie numérique novatrice et moderne de Conquest fait appel à l'IA et au modèle collaboratif en temps réel pour faciliter les échanges entre conseillers et clients. Ensemble, ils établissent des objectifs personnalisés, en assurent le suivi et les rajustent au besoin pour mieux atteindre les objectifs financiers.

« Notre technologie numérique dynamique et collaborative apporte aux clients et aux conseillers une plus grande transparence que jamais dans la prestation de conseils financiers, a déclaré Brad Joudrie, directeur du financement chez Conquest Planning. Nous sommes ravis de nous associer à la Canada Vie pour offrir aux clients une expérience personnalisée en matière de conseils. Chez Conquest, nous tenons à ce que tous les Canadiens aient accès à des renseignements sur le bien-être financier et cette alliance avec la Canada Vie est un pas important dans cette direction! »

La Canada Vie et Conquest prévoient de commencer à déployer cette application auprès de certains groupes de conseillers à l'été 2021, tout en élaborant des occasions pour offrir la technologie à un plus grand nombre de leurs 12 millions de clients afin qu'ils puissent bénéficier d'une planification financière personnalisée.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie, et, aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

À propos de Conquest Planning Inc.

Fondée en 2018, Conquest Planning Inc. propose des stratégies de planification financière personnalisées et prioritaires qui aideront les conseillers en sécurité financière et leurs clients à mieux comprendre les options existantes pour leur avenir financier. Conquest croit qu'une approche de la littératie financière basée sur des objectifs et appliquée à travers une expérience numérique centrée sur l'être humain permettra d'accroître le nombre de personnes qui bénéficient de conseils financiers. Présente au Canada et au Royaume-Uni, Conquest a été créée par une équipe d'entrepreneurs spécialisés en planification financière et en technologie. Pour en savoir plus : www.conquestplanning.com.

