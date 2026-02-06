La Canada Vie récompensée de 38 trophées FundGrade A+(MC) en 2025 pour ses fonds communs de placement et ses fonds distincts English

Canada Life Investment Management Ltd. (CLIML)

06 févr, 2026, 09:00 ET

LONDON, ON, le 6 févr. 2026 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la « Canada Vie ») et Gestion de placements Canada Vie limitée ont vu quatre de leurs fonds communs de placement et 34 de leurs fonds distincts être reconnus par Fundata lors de la remise des trophées FundGrade A+MC de 2025.

La Canada Vie est déterminée à devenir l'un des fournisseurs de produits et services de gestion du patrimoine de premier plan au Canada et à appuyer les conseillers en leur fournissant les outils et les produits nécessaires pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers. Pour ce faire, la Canada Vie élargit l'accès aux conseils. Nous visons à offrir des solutions à rendement élevé grâce à notre approche faisant appel à des gestionnaires multiples, qui s'appuie sur plusieurs styles de gestion, philosophies de placement et stratégies de gestion du risque.

« Nous sommes extrêmement honorés et fiers d'être à nouveau récompensés lors de la remise des trophées FundGrade A+MC de Fundata pour quatre fonds communs de placement et 34 fonds distincts, dont certains ont été reconnus plusieurs années de suite. Cette réussite témoigne de la force de nos équipes de placement, de la qualité de nos sous-conseillers et de notre engagement à soutenir les conseillers et leurs clients dans l'atteinte de leurs objectifs. À cette fin, nous proposons notamment des outils et des capacités aux conseillers pour les aider à soutenir les clients dans leur parcours financier », a déclaré Sam Febbraro, vice-président principal, Solutions de gestion du patrimoine et président et chef de la direction de Gestion de placements Canada Vie limitée.

La Canada Vie est déterminée à appuyer les conseillers en leur fournissant les outils et les produits nécessaires pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers. Nous visons à offrir des solutions à rendement élevé grâce à notre approche faisant appel à des gestionnaires multiples, qui s'appuie sur plusieurs styles de gestion, philosophies de placement et stratégies de gestion du risque.

Les fonds suivants ont reçu la note FundGrade A+MC Fundata :

Fonds communs de

placement

Catégorie CIFSC

Date du

début 

FundGrade

Nombre 

de

fonds 

Rende-
ment sur 
1 an

Rende-
ment sur
3 ans

Rende-
ment sur 
5 ans

Rende-
ment sur 
10 ans

Rende-
ment total 
depuis la
création

Date de

création 

Croissance canadienne

Counsel

Actions canadiennes

31-12-2015

166

22,64

18,32

13,66

11,23

9,26

14-01-2009

Actions canadiennes

multifactorielles Counsel

Actions canadiennes

31-12-2019

166

27,86

20,69

17,10

13,32

01-11-2019

Croissance américaine

Counsel

Actions américaines

31-12-2015

256

5,31

31,35

13,30

14,29

14,98

14-01-2009

Fonds d'actions à grande

capitalisation de marchés 

émergents Canada Vie                       

Actions de marchés

émergents

31-12-2018

73

28,42

20,08

8,07

10,03

22-10-2018

Toutes les données sur le rendement sont en date du 31 décembre 2025.
Le rendement reflète la série A des fonds communs de placement respectifs, à l'exception du fonds Actions canadiennes multifactorielles Counsel, qui reflète la série O.

Fonds distincts

Catégorie CIFSC

Date du
début

FundGrade

Nombre 

de

fonds 

Rende-
ment sur 
1 an

Rende-
ment sur 
3 ans

Rende-
ment sur 
5 ans

Rende-
ment sur 
10 ans

Rende-
ment total 
depuis la
création

Date de

création 

Portefeuille de revenu prudent

géré en fonction du risque

Revenu fixe mondial

équilibré

31-12-2020

70

5,91

7,22

2,72

2,97

04-11-2020

Portefeuille équilibré géré en

fonction du risque

Équilibrés mondiaux

neutres

31-12-2020

149

8,58

9,46

4,76

5,08

04-11-2020

Portefeuille de croissance

géré en fonction du risque

Actions mondiales

équilibrées

31-12-2020

143

11,46

13,10

7,15

7,60

04-11-2020

Portefeuille FNB indiciel

équilibré

Équilibrés mondiaux

neutres

31-12-2022

149

11,60

11,50

12,02

24-10-2022

Portefeuille FNB indiciel de

croissance

Actions mondiales

équilibrées

31-12-2022

143

15,19

14,88

15,31

24-10-2022

Croissance toutes

capitalisations américaines

Actions américaines

31-12-2015

100

5,29

27,30

12,05

14,73

14,81

05-10-2009

Croissance américain

Actions américaines

31-12-2015

100

9,72

20,58

13,66

13,66

14,68

05-10-2009

Actions de marchés

émergents

Actions de marchés

émergents

31-12-2015

15

27,39

19,18

7,99

7,81

7,26

19-10-2015

Excellence principalement 

canadienne de croissance 

Actions principalement

canadiennes

31-12-2015

60

20,35

20,40

14,81

8,54

8,28

05-10-2009

Revenu modéré Mackenzie

Revenu fixe canadien

équilibré

31-12-2015

53

6,97

7,26

2,71

3,32

3,47

05-10-2009

Équilibré neutre canadien

Équilibrés canadiens

neutres

31-12-2015

95

9,98

9,93

5,38

5,43

5,49

05-10-2009

Obligations à court terme

Revenu fixe canadien à

court terme

31-12-2015

15

2,68

3,85

0,85

0,95

0,98

08-07-2013

Actions EAEO

Actions internationales

31-12-2015

45

28,16

16,83

8,59

5,93

6,81

12-01-2015

Obligations tactiques

canadiennes

Revenu fixe canadien de

base Plus

31-12-2019

12

1,18

3,22

-1,67

-0,23

04-11-2019

Équilibré d'actions

canadiennes

Actions canadiennes

équilibrées

31-12-2019

70

10,67

11,34

8,21

6,59

04-11-2019

Actions canadiennes à

faible volatilité

Actions canadiennes

31-12-2019

65

19,47

15,03

11,97

8,96

04-11-2019

Portefeuille Fidelity Équilibre

mondial

Équilibrés mondiaux

neutres

31-12-2020

149

11,88

13,20

6,39

7,88

11-05-2020

Portefeuille Fidelity Revenu

mondial

Revenu fixe mondial

équilibré

31-12-2020

70

8,80

9,35

4,18

5,07

11-05-2020

Actions mondiales Fidelity

Actions mondiales

31-12-2015

141

10,84

16,41

5,69

9,58

11-05-2020

Revenu modéré Fidelity

Revenu fixe canadien

équilibré

31-12-2015

53

6,50

7,66

2,53

3,36

3,78

05-10-2009

Équilibré Fidelity

Équilibrés canadiens

neutres

31-12-2015

95

10,54

11,25

5,89

5,58

5,52

05-10-2009

Fidelity Frontière Nord

Actions canadiennes

31-12-2015

65

21,74

15,28

11,93

9,04

8,26

05-10-2009

Fidelity Étoile du Nord

Actions mondiales à petite

et moyenne capitalisation

31-12-2015

11

11,99

15,07

8,58

5,83

8,79

05-10-2009

Dividendes canadiens*

Actions canadiennes de

dividendes et de revenu

31-12-2015

31

19,39

13,06

11,92

8,60

7,12

05-10-2009

Dividendes américains*

Actions américaines de

dividendes et de revenu

31-12-2015

6

8,28

16,11

12,51

10,47

12,12

08-07-2013

Revenu stratégique*

Équilibrés canadiens

neutres

31-12-2015

95

10,43

9,47

6,47

4,89

4,90

05-10-2009

Équilibré d'excellence

canadienne*

Actions canadiennes

équilibrées

31-12-2015

70

10,55

12,05

9,02

6,73

6,32

05-10-2009

Équilibré Mackenzie*

Équilibrés mondiaux

neutres

31-12-2015

149

9,66

9,57

5,28

5,36

5,05

05-10-2009

Revenu équilibré*

Équilibrés canadiens

neutres

31-12-2015

95

11,50

10,52

5,19

5,05

5,23

05-10-2009

Obligations de sociétés

canadiennes*

Revenu fixe de sociétés

canadiennes

31-12-2015

6

2,73

4,88

-0,25

1,22

1,40

08-07-2013

Profil modéré**

Revenu fixe mondial

équilibré

31-12-2015

70

6,38

7,10

3,13

3,03

3,46

05-10-2009

Actions européennes**

Actions européennes

31-12-2015

6

14,67

14,27

7,02

3,42

5,19

05-10-2009

Mondiales d'infrastructures**

Actions d'infrastructures

mondiales

31-12-2015

9

15,72

12,25

9,32

5,58

5,95

05-10-2009

Revenu Répartition tactique

de l'actif Fidelity**

Revenu fixe mondial

équilibré

31-12-2015

70

7,96

8,01

2,89

3,45

3,75

05-10-2009

* Polices de fonds distincts de la Canada Vie initialement de la Great-West
** Polices de fonds distincts de la Canada Vie initialement de la London Life
Toutes les données sur le rendement sont en date du 31 décembre 2025.
Le rendement reflète la série standard 75/75 des fonds distincts respectifs.

La date de calcul pour les trophées FundGrade est le 31 décembre 2025.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée
Gestion de placements Canada Vie limitée est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

À propos de la Canada Vie
La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des garanties qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Consultez canadavie.com pour en savoir plus.

À propos de Fundata Canada Inc.
Fundata Canada Inc. fournit des services de diffusion et d'agrégation de données aux médias canadiens et aux marchés financiers depuis 1987. Fundata est un fournisseur incontournable pour la distribution d'informations sur les fonds et les actions au Canada.

À propos de la note FundGrade A+MC de Fundata
FundGrade A+MC est utilisé avec l'autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les trophées FundGrade A+MC sont remis annuellement par Fundata Canada Inc. dans le but de reconnaître la « crème de la crème » des fonds de placement canadiens. La notation FundGrade A+MC est accordée aux fonds qui affichent constamment les meilleurs résultats rajustés en fonction du risque au cours d'une année civile donnée. La méthode de calcul FundGrade A+MC est complémentaire aux notes FundGrade mensuelles, et les calculs sont effectués à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds selon leur rendement rajusté en fonction du risque, lequel est mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio Sortino et le ratio d'information. Le pointage de chaque ratio est calculé individuellement pour toutes les périodes de 2 à 10 ans. Les pointages sont ensuite pondérés de manière égale afin de calculer une note FundGrade mensuelle. La première tranche de 10 % des fonds obtient une note de A; la tranche suivante de 20 % des fonds, une note de B; la tranche suivante de 40 % des fonds, une note de C; la tranche suivante de 20 % des fonds, une note de D et la dernière tranche de 10 % des fonds, une note de E. Pour être admissible, un fonds doit avoir reçu une note FundGrade tous les mois au cours de l'année précédente. FundGrade A+MC utilise un calcul du type « moyenne pondérée cumulative » (MPC), dans le cadre duquel chaque note FundGrade mensuelle de « A » à « E » obtient un pointage de 4 à 0, respectivement. La note moyenne d'un fonds pour l'année détermine sa MPC. Tout fonds ayant une MPC de 3,5 ou plus reçoit un trophée FundGrade A+MC. Pour en savoir plus, consultez le site FundGradeAwards.com. Bien que Fundata mette tout en œuvre pour s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des données présentées, elle n'en garantit pas l'exactitude. Les notes FundGrade peuvent changer chaque mois.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le système de notation, veuillez consulter la page Web suivante : https://www.fundata.com/fundgrade.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total; ils tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toute distribution, mais non des frais de souscription, des frais de rachat, des frais de distribution, des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller.

Les taux de rendement indiqués pour les périodes de 1, 3, 5, 10 ans et depuis la création sont des rendements annuels composés pour la période prenant fin le 31 décembre 2025 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire. Ces taux de rendement sont nets des frais de gestion de placement et d'exploitation, mais ne tiennent pas compte des frais de rachat et des autres frais applicables payables par le propriétaire de police. Veuillez noter que les valeurs unitaires et les rendements des placements fluctueront, et que le rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur.

Source et renseignements : Marie-Emmanuelle Cadieux, Directrice, Communications, Relations avec les médias, Canada Vie, [email protected]

