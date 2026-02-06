LONDON, ON, le 6 févr. 2026 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la « Canada Vie ») et Gestion de placements Canada Vie limitée ont vu quatre de leurs fonds communs de placement et 34 de leurs fonds distincts être reconnus par Fundata lors de la remise des trophées FundGrade A+MC de 2025.

La Canada Vie est déterminée à devenir l'un des fournisseurs de produits et services de gestion du patrimoine de premier plan au Canada et à appuyer les conseillers en leur fournissant les outils et les produits nécessaires pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers. Pour ce faire, la Canada Vie élargit l'accès aux conseils. Nous visons à offrir des solutions à rendement élevé grâce à notre approche faisant appel à des gestionnaires multiples, qui s'appuie sur plusieurs styles de gestion, philosophies de placement et stratégies de gestion du risque.

« Nous sommes extrêmement honorés et fiers d'être à nouveau récompensés lors de la remise des trophées FundGrade A+MC de Fundata pour quatre fonds communs de placement et 34 fonds distincts, dont certains ont été reconnus plusieurs années de suite. Cette réussite témoigne de la force de nos équipes de placement, de la qualité de nos sous-conseillers et de notre engagement à soutenir les conseillers et leurs clients dans l'atteinte de leurs objectifs. À cette fin, nous proposons notamment des outils et des capacités aux conseillers pour les aider à soutenir les clients dans leur parcours financier », a déclaré Sam Febbraro, vice-président principal, Solutions de gestion du patrimoine et président et chef de la direction de Gestion de placements Canada Vie limitée.

Les fonds suivants ont reçu la note FundGrade A+MC Fundata :

Fonds communs de placement Catégorie CIFSC Date du début FundGrade Nombre de fonds Rende-

ment sur

1 an Rende-

ment sur

3 ans Rende-

ment sur

5 ans Rende-

ment sur

10 ans Rende-

ment total

depuis la

création Date de création Croissance canadienne Counsel Actions canadiennes 31-12-2015 166 22,64 18,32 13,66 11,23 9,26 14-01-2009 Actions canadiennes multifactorielles Counsel Actions canadiennes 31-12-2019 166 27,86 20,69 17,10

13,32 01-11-2019 Croissance américaine Counsel Actions américaines 31-12-2015 256 5,31 31,35 13,30 14,29 14,98 14-01-2009 Fonds d'actions à grande capitalisation de marchés émergents Canada Vie Actions de marchés émergents 31-12-2018 73 28,42 20,08 8,07

10,03 22-10-2018

Toutes les données sur le rendement sont en date du 31 décembre 2025.

Le rendement reflète la série A des fonds communs de placement respectifs, à l'exception du fonds Actions canadiennes multifactorielles Counsel, qui reflète la série O.

Fonds distincts Catégorie CIFSC Date du

début FundGrade Nombre de fonds Rende-

ment sur

1 an Rende-

ment sur

3 ans Rende-

ment sur

5 ans Rende-

ment sur

10 ans Rende-

ment total

depuis la

création Date de création Portefeuille de revenu prudent géré en fonction du risque Revenu fixe mondial équilibré 31-12-2020 70 5,91 7,22 2,72

2,97 04-11-2020 Portefeuille équilibré géré en fonction du risque Équilibrés mondiaux neutres 31-12-2020 149 8,58 9,46 4,76

5,08 04-11-2020 Portefeuille de croissance géré en fonction du risque Actions mondiales équilibrées 31-12-2020 143 11,46 13,10 7,15

7,60 04-11-2020 Portefeuille FNB indiciel équilibré Équilibrés mondiaux neutres 31-12-2022 149 11,60 11,50



12,02 24-10-2022 Portefeuille FNB indiciel de croissance Actions mondiales équilibrées 31-12-2022 143 15,19 14,88



15,31 24-10-2022 Croissance toutes capitalisations américaines Actions américaines 31-12-2015 100 5,29 27,30 12,05 14,73 14,81 05-10-2009 Croissance américain Actions américaines 31-12-2015 100 9,72 20,58 13,66 13,66 14,68 05-10-2009 Actions de marchés émergents Actions de marchés émergents 31-12-2015 15 27,39 19,18 7,99 7,81 7,26 19-10-2015 Excellence principalement canadienne de croissance Actions principalement canadiennes 31-12-2015 60 20,35 20,40 14,81 8,54 8,28 05-10-2009 Revenu modéré Mackenzie Revenu fixe canadien équilibré 31-12-2015 53 6,97 7,26 2,71 3,32 3,47 05-10-2009 Équilibré neutre canadien Équilibrés canadiens neutres 31-12-2015 95 9,98 9,93 5,38 5,43 5,49 05-10-2009 Obligations à court terme Revenu fixe canadien à court terme 31-12-2015 15 2,68 3,85 0,85 0,95 0,98 08-07-2013 Actions EAEO Actions internationales 31-12-2015 45 28,16 16,83 8,59 5,93 6,81 12-01-2015 Obligations tactiques canadiennes Revenu fixe canadien de base Plus 31-12-2019 12 1,18 3,22 -1,67

-0,23 04-11-2019 Équilibré d'actions canadiennes Actions canadiennes équilibrées 31-12-2019 70 10,67 11,34 8,21

6,59 04-11-2019 Actions canadiennes à faible volatilité Actions canadiennes 31-12-2019 65 19,47 15,03 11,97

8,96 04-11-2019 Portefeuille Fidelity Équilibre mondial Équilibrés mondiaux neutres 31-12-2020 149 11,88 13,20 6,39

7,88 11-05-2020 Portefeuille Fidelity Revenu mondial Revenu fixe mondial équilibré 31-12-2020 70 8,80 9,35 4,18

5,07 11-05-2020 Actions mondiales Fidelity Actions mondiales 31-12-2015 141 10,84 16,41 5,69

9,58 11-05-2020 Revenu modéré Fidelity Revenu fixe canadien équilibré 31-12-2015 53 6,50 7,66 2,53 3,36 3,78 05-10-2009 Équilibré Fidelity Équilibrés canadiens neutres 31-12-2015 95 10,54 11,25 5,89 5,58 5,52 05-10-2009 Fidelity Frontière Nord Actions canadiennes 31-12-2015 65 21,74 15,28 11,93 9,04 8,26 05-10-2009 Fidelity Étoile du Nord Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation 31-12-2015 11 11,99 15,07 8,58 5,83 8,79 05-10-2009 Dividendes canadiens* Actions canadiennes de dividendes et de revenu 31-12-2015 31 19,39 13,06 11,92 8,60 7,12 05-10-2009 Dividendes américains* Actions américaines de dividendes et de revenu 31-12-2015 6 8,28 16,11 12,51 10,47 12,12 08-07-2013 Revenu stratégique* Équilibrés canadiens neutres 31-12-2015 95 10,43 9,47 6,47 4,89 4,90 05-10-2009 Équilibré d'excellence canadienne* Actions canadiennes équilibrées 31-12-2015 70 10,55 12,05 9,02 6,73 6,32 05-10-2009 Équilibré Mackenzie* Équilibrés mondiaux neutres 31-12-2015 149 9,66 9,57 5,28 5,36 5,05 05-10-2009 Revenu équilibré* Équilibrés canadiens neutres 31-12-2015 95 11,50 10,52 5,19 5,05 5,23 05-10-2009 Obligations de sociétés canadiennes* Revenu fixe de sociétés canadiennes 31-12-2015 6 2,73 4,88 -0,25 1,22 1,40 08-07-2013 Profil modéré** Revenu fixe mondial équilibré 31-12-2015 70 6,38 7,10 3,13 3,03 3,46 05-10-2009 Actions européennes** Actions européennes 31-12-2015 6 14,67 14,27 7,02 3,42 5,19 05-10-2009 Mondiales d'infrastructures** Actions d'infrastructures mondiales 31-12-2015 9 15,72 12,25 9,32 5,58 5,95 05-10-2009 Revenu Répartition tactique de l'actif Fidelity** Revenu fixe mondial équilibré 31-12-2015 70 7,96 8,01 2,89 3,45 3,75 05-10-2009

* Polices de fonds distincts de la Canada Vie initialement de la Great-West

** Polices de fonds distincts de la Canada Vie initialement de la London Life

Toutes les données sur le rendement sont en date du 31 décembre 2025.

Le rendement reflète la série standard 75/75 des fonds distincts respectifs.

La date de calcul pour les trophées FundGrade est le 31 décembre 2025.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie limitée est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des garanties qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Consultez canadavie.com pour en savoir plus.

À propos de Fundata Canada Inc.

Fundata Canada Inc. fournit des services de diffusion et d'agrégation de données aux médias canadiens et aux marchés financiers depuis 1987. Fundata est un fournisseur incontournable pour la distribution d'informations sur les fonds et les actions au Canada.

À propos de la note FundGrade A+MC de Fundata

FundGrade A+MC est utilisé avec l'autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les trophées FundGrade A+MC sont remis annuellement par Fundata Canada Inc. dans le but de reconnaître la « crème de la crème » des fonds de placement canadiens. La notation FundGrade A+MC est accordée aux fonds qui affichent constamment les meilleurs résultats rajustés en fonction du risque au cours d'une année civile donnée. La méthode de calcul FundGrade A+MC est complémentaire aux notes FundGrade mensuelles, et les calculs sont effectués à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds selon leur rendement rajusté en fonction du risque, lequel est mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio Sortino et le ratio d'information. Le pointage de chaque ratio est calculé individuellement pour toutes les périodes de 2 à 10 ans. Les pointages sont ensuite pondérés de manière égale afin de calculer une note FundGrade mensuelle. La première tranche de 10 % des fonds obtient une note de A; la tranche suivante de 20 % des fonds, une note de B; la tranche suivante de 40 % des fonds, une note de C; la tranche suivante de 20 % des fonds, une note de D et la dernière tranche de 10 % des fonds, une note de E. Pour être admissible, un fonds doit avoir reçu une note FundGrade tous les mois au cours de l'année précédente. FundGrade A+MC utilise un calcul du type « moyenne pondérée cumulative » (MPC), dans le cadre duquel chaque note FundGrade mensuelle de « A » à « E » obtient un pointage de 4 à 0, respectivement. La note moyenne d'un fonds pour l'année détermine sa MPC. Tout fonds ayant une MPC de 3,5 ou plus reçoit un trophée FundGrade A+MC. Pour en savoir plus, consultez le site FundGradeAwards.com. Bien que Fundata mette tout en œuvre pour s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des données présentées, elle n'en garantit pas l'exactitude. Les notes FundGrade peuvent changer chaque mois.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le système de notation, veuillez consulter la page Web suivante : https://www.fundata.com/fundgrade.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total; ils tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toute distribution, mais non des frais de souscription, des frais de rachat, des frais de distribution, des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller.

Les taux de rendement indiqués pour les périodes de 1, 3, 5, 10 ans et depuis la création sont des rendements annuels composés pour la période prenant fin le 31 décembre 2025 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire. Ces taux de rendement sont nets des frais de gestion de placement et d'exploitation, mais ne tiennent pas compte des frais de rachat et des autres frais applicables payables par le propriétaire de police. Veuillez noter que les valeurs unitaires et les rendements des placements fluctueront, et que le rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur.

