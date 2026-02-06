La Canada Vie récompensée de 38 trophées FundGrade A+(MC) en 2025 pour ses fonds communs de placement et ses fonds distincts English
Nouvelles fournies parCanada Life Investment Management Ltd. (CLIML)
06 févr, 2026, 09:00 ET
LONDON, ON, le 6 févr. 2026 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la « Canada Vie ») et Gestion de placements Canada Vie limitée ont vu quatre de leurs fonds communs de placement et 34 de leurs fonds distincts être reconnus par Fundata lors de la remise des trophées FundGrade A+MC de 2025.
La Canada Vie est déterminée à devenir l'un des fournisseurs de produits et services de gestion du patrimoine de premier plan au Canada et à appuyer les conseillers en leur fournissant les outils et les produits nécessaires pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers. Pour ce faire, la Canada Vie élargit l'accès aux conseils. Nous visons à offrir des solutions à rendement élevé grâce à notre approche faisant appel à des gestionnaires multiples, qui s'appuie sur plusieurs styles de gestion, philosophies de placement et stratégies de gestion du risque.
« Nous sommes extrêmement honorés et fiers d'être à nouveau récompensés lors de la remise des trophées FundGrade A+MC de Fundata pour quatre fonds communs de placement et 34 fonds distincts, dont certains ont été reconnus plusieurs années de suite. Cette réussite témoigne de la force de nos équipes de placement, de la qualité de nos sous-conseillers et de notre engagement à soutenir les conseillers et leurs clients dans l'atteinte de leurs objectifs. À cette fin, nous proposons notamment des outils et des capacités aux conseillers pour les aider à soutenir les clients dans leur parcours financier », a déclaré Sam Febbraro, vice-président principal, Solutions de gestion du patrimoine et président et chef de la direction de Gestion de placements Canada Vie limitée.
La Canada Vie est déterminée à appuyer les conseillers en leur fournissant les outils et les produits nécessaires pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers. Nous visons à offrir des solutions à rendement élevé grâce à notre approche faisant appel à des gestionnaires multiples, qui s'appuie sur plusieurs styles de gestion, philosophies de placement et stratégies de gestion du risque.
Les fonds suivants ont reçu la note FundGrade A+MC Fundata :
|
Fonds communs de
placement
|
Catégorie CIFSC
|
Date du
début
FundGrade
|
Nombre
de
fonds
|
Rende-
|
Rende-
|
Rende-
|
Rende-
|
Rende-
|
Date de
création
|
Croissance canadienne
Counsel
|
Actions canadiennes
|
31-12-2015
|
166
|
22,64
|
18,32
|
13,66
|
11,23
|
9,26
|
14-01-2009
|
Actions canadiennes
multifactorielles Counsel
|
Actions canadiennes
|
31-12-2019
|
166
|
27,86
|
20,69
|
17,10
|
13,32
|
01-11-2019
|
Croissance américaine
Counsel
|
Actions américaines
|
31-12-2015
|
256
|
5,31
|
31,35
|
13,30
|
14,29
|
14,98
|
14-01-2009
|
Fonds d'actions à grande
capitalisation de marchés
émergents Canada Vie
|
Actions de marchés
émergents
|
31-12-2018
|
73
|
28,42
|
20,08
|
8,07
|
10,03
|
22-10-2018
Toutes les données sur le rendement sont en date du 31 décembre 2025.
Le rendement reflète la série A des fonds communs de placement respectifs, à l'exception du fonds Actions canadiennes multifactorielles Counsel, qui reflète la série O.
|
Fonds distincts
|
Catégorie CIFSC
|
Date du
FundGrade
|
Nombre
de
fonds
|
Rende-
|
Rende-
|
Rende-
|
Rende-
|
Rende-
|
Date de
création
|
Portefeuille de revenu prudent
géré en fonction du risque
|
Revenu fixe mondial
équilibré
|
31-12-2020
|
70
|
5,91
|
7,22
|
2,72
|
2,97
|
04-11-2020
|
Portefeuille équilibré géré en
fonction du risque
|
Équilibrés mondiaux
neutres
|
31-12-2020
|
149
|
8,58
|
9,46
|
4,76
|
5,08
|
04-11-2020
|
Portefeuille de croissance
géré en fonction du risque
|
Actions mondiales
équilibrées
|
31-12-2020
|
143
|
11,46
|
13,10
|
7,15
|
7,60
|
04-11-2020
|
Portefeuille FNB indiciel
équilibré
|
Équilibrés mondiaux
neutres
|
31-12-2022
|
149
|
11,60
|
11,50
|
12,02
|
24-10-2022
|
Portefeuille FNB indiciel de
croissance
|
Actions mondiales
équilibrées
|
31-12-2022
|
143
|
15,19
|
14,88
|
15,31
|
24-10-2022
|
Croissance toutes
capitalisations américaines
|
Actions américaines
|
31-12-2015
|
100
|
5,29
|
27,30
|
12,05
|
14,73
|
14,81
|
05-10-2009
|
Croissance américain
|
Actions américaines
|
31-12-2015
|
100
|
9,72
|
20,58
|
13,66
|
13,66
|
14,68
|
05-10-2009
|
Actions de marchés
émergents
|
Actions de marchés
émergents
|
31-12-2015
|
15
|
27,39
|
19,18
|
7,99
|
7,81
|
7,26
|
19-10-2015
|
Excellence principalement
canadienne de croissance
|
Actions principalement
canadiennes
|
31-12-2015
|
60
|
20,35
|
20,40
|
14,81
|
8,54
|
8,28
|
05-10-2009
|
Revenu modéré Mackenzie
|
Revenu fixe canadien
équilibré
|
31-12-2015
|
53
|
6,97
|
7,26
|
2,71
|
3,32
|
3,47
|
05-10-2009
|
Équilibré neutre canadien
|
Équilibrés canadiens
neutres
|
31-12-2015
|
95
|
9,98
|
9,93
|
5,38
|
5,43
|
5,49
|
05-10-2009
|
Obligations à court terme
|
Revenu fixe canadien à
court terme
|
31-12-2015
|
15
|
2,68
|
3,85
|
0,85
|
0,95
|
0,98
|
08-07-2013
|
Actions EAEO
|
Actions internationales
|
31-12-2015
|
45
|
28,16
|
16,83
|
8,59
|
5,93
|
6,81
|
12-01-2015
|
Obligations tactiques
canadiennes
|
Revenu fixe canadien de
base Plus
|
31-12-2019
|
12
|
1,18
|
3,22
|
-1,67
|
-0,23
|
04-11-2019
|
Équilibré d'actions
canadiennes
|
Actions canadiennes
équilibrées
|
31-12-2019
|
70
|
10,67
|
11,34
|
8,21
|
6,59
|
04-11-2019
|
Actions canadiennes à
faible volatilité
|
Actions canadiennes
|
31-12-2019
|
65
|
19,47
|
15,03
|
11,97
|
8,96
|
04-11-2019
|
Portefeuille Fidelity Équilibre
mondial
|
Équilibrés mondiaux
neutres
|
31-12-2020
|
149
|
11,88
|
13,20
|
6,39
|
7,88
|
11-05-2020
|
Portefeuille Fidelity Revenu
mondial
|
Revenu fixe mondial
équilibré
|
31-12-2020
|
70
|
8,80
|
9,35
|
4,18
|
5,07
|
11-05-2020
|
Actions mondiales Fidelity
|
Actions mondiales
|
31-12-2015
|
141
|
10,84
|
16,41
|
5,69
|
9,58
|
11-05-2020
|
Revenu modéré Fidelity
|
Revenu fixe canadien
équilibré
|
31-12-2015
|
53
|
6,50
|
7,66
|
2,53
|
3,36
|
3,78
|
05-10-2009
|
Équilibré Fidelity
|
Équilibrés canadiens
neutres
|
31-12-2015
|
95
|
10,54
|
11,25
|
5,89
|
5,58
|
5,52
|
05-10-2009
|
Fidelity Frontière Nord
|
Actions canadiennes
|
31-12-2015
|
65
|
21,74
|
15,28
|
11,93
|
9,04
|
8,26
|
05-10-2009
|
Fidelity Étoile du Nord
|
Actions mondiales à petite
et moyenne capitalisation
|
31-12-2015
|
11
|
11,99
|
15,07
|
8,58
|
5,83
|
8,79
|
05-10-2009
|
Dividendes canadiens*
|
Actions canadiennes de
dividendes et de revenu
|
31-12-2015
|
31
|
19,39
|
13,06
|
11,92
|
8,60
|
7,12
|
05-10-2009
|
Dividendes américains*
|
Actions américaines de
dividendes et de revenu
|
31-12-2015
|
6
|
8,28
|
16,11
|
12,51
|
10,47
|
12,12
|
08-07-2013
|
Revenu stratégique*
|
Équilibrés canadiens
neutres
|
31-12-2015
|
95
|
10,43
|
9,47
|
6,47
|
4,89
|
4,90
|
05-10-2009
|
Équilibré d'excellence
canadienne*
|
Actions canadiennes
équilibrées
|
31-12-2015
|
70
|
10,55
|
12,05
|
9,02
|
6,73
|
6,32
|
05-10-2009
|
Équilibré Mackenzie*
|
Équilibrés mondiaux
neutres
|
31-12-2015
|
149
|
9,66
|
9,57
|
5,28
|
5,36
|
5,05
|
05-10-2009
|
Revenu équilibré*
|
Équilibrés canadiens
neutres
|
31-12-2015
|
95
|
11,50
|
10,52
|
5,19
|
5,05
|
5,23
|
05-10-2009
|
Obligations de sociétés
canadiennes*
|
Revenu fixe de sociétés
canadiennes
|
31-12-2015
|
6
|
2,73
|
4,88
|
-0,25
|
1,22
|
1,40
|
08-07-2013
|
Profil modéré**
|
Revenu fixe mondial
équilibré
|
31-12-2015
|
70
|
6,38
|
7,10
|
3,13
|
3,03
|
3,46
|
05-10-2009
|
Actions européennes**
|
Actions européennes
|
31-12-2015
|
6
|
14,67
|
14,27
|
7,02
|
3,42
|
5,19
|
05-10-2009
|
Mondiales d'infrastructures**
|
Actions d'infrastructures
mondiales
|
31-12-2015
|
9
|
15,72
|
12,25
|
9,32
|
5,58
|
5,95
|
05-10-2009
|
Revenu Répartition tactique
de l'actif Fidelity**
|
Revenu fixe mondial
équilibré
|
31-12-2015
|
70
|
7,96
|
8,01
|
2,89
|
3,45
|
3,75
|
05-10-2009
* Polices de fonds distincts de la Canada Vie initialement de la Great-West
** Polices de fonds distincts de la Canada Vie initialement de la London Life
Toutes les données sur le rendement sont en date du 31 décembre 2025.
Le rendement reflète la série standard 75/75 des fonds distincts respectifs.
La date de calcul pour les trophées FundGrade est le 31 décembre 2025.
À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée
Gestion de placements Canada Vie limitée est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.
À propos de la Canada Vie
La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des garanties qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Consultez canadavie.com pour en savoir plus.
À propos de Fundata Canada Inc.
Fundata Canada Inc. fournit des services de diffusion et d'agrégation de données aux médias canadiens et aux marchés financiers depuis 1987. Fundata est un fournisseur incontournable pour la distribution d'informations sur les fonds et les actions au Canada.
À propos de la note FundGrade A+MC de Fundata
FundGrade A+MC est utilisé avec l'autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les trophées FundGrade A+MC sont remis annuellement par Fundata Canada Inc. dans le but de reconnaître la « crème de la crème » des fonds de placement canadiens. La notation FundGrade A+MC est accordée aux fonds qui affichent constamment les meilleurs résultats rajustés en fonction du risque au cours d'une année civile donnée. La méthode de calcul FundGrade A+MC est complémentaire aux notes FundGrade mensuelles, et les calculs sont effectués à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds selon leur rendement rajusté en fonction du risque, lequel est mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio Sortino et le ratio d'information. Le pointage de chaque ratio est calculé individuellement pour toutes les périodes de 2 à 10 ans. Les pointages sont ensuite pondérés de manière égale afin de calculer une note FundGrade mensuelle. La première tranche de 10 % des fonds obtient une note de A; la tranche suivante de 20 % des fonds, une note de B; la tranche suivante de 40 % des fonds, une note de C; la tranche suivante de 20 % des fonds, une note de D et la dernière tranche de 10 % des fonds, une note de E. Pour être admissible, un fonds doit avoir reçu une note FundGrade tous les mois au cours de l'année précédente. FundGrade A+MC utilise un calcul du type « moyenne pondérée cumulative » (MPC), dans le cadre duquel chaque note FundGrade mensuelle de « A » à « E » obtient un pointage de 4 à 0, respectivement. La note moyenne d'un fonds pour l'année détermine sa MPC. Tout fonds ayant une MPC de 3,5 ou plus reçoit un trophée FundGrade A+MC. Pour en savoir plus, consultez le site FundGradeAwards.com. Bien que Fundata mette tout en œuvre pour s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des données présentées, elle n'en garantit pas l'exactitude. Les notes FundGrade peuvent changer chaque mois.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le système de notation, veuillez consulter la page Web suivante : https://www.fundata.com/fundgrade.
Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.
Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total; ils tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toute distribution, mais non des frais de souscription, des frais de rachat, des frais de distribution, des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.
Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer.
Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller.
Les taux de rendement indiqués pour les périodes de 1, 3, 5, 10 ans et depuis la création sont des rendements annuels composés pour la période prenant fin le 31 décembre 2025 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire. Ces taux de rendement sont nets des frais de gestion de placement et d'exploitation, mais ne tiennent pas compte des frais de rachat et des autres frais applicables payables par le propriétaire de police. Veuillez noter que les valeurs unitaires et les rendements des placements fluctueront, et que le rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur.
