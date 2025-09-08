LONDON, ON, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé aujourd'hui le lancement de trois nouveaux fonds communs de placement de revenu amélioré d'actions, soit le Fonds de revenu amélioré d'actions canadiennes Canada Vie, le Fonds de revenu amélioré d'actions américaines Canada Vie et le Fonds de revenu amélioré d'actions internationales Canada Vie (les « fonds »).

Les nouveaux fonds offrent une exposition diversifiée aux marchés des actions canadiennes, américaines ou internationales, avec un potentiel de liquidités accrues, de croissance du capital à long terme et d'une volatilité globale du portefeuille inférieure à celle de leurs indices de référence généraux respectifs. Chaque fonds peut utiliser une stratégie d'options d'achat couvertes gérée activement, qui consiste à détenir un ou plusieurs FNB et à vendre des options d'achat sur une partie de l'exposition du FNB. Irish Life Investment Managers agira en tant que sous-conseiller pour ces fonds.

« Dans un contexte où la volatilité des marchés et les besoins de revenu sont au cœur des préoccupations, les stratégies d'options d'achat couvertes sont apparues comme un moyen pratique d'aider à générer des liquidités tout en maintenant une certaine atténuation du risque de baisse », explique Sam Febbraro, vice-président principal, Solutions de gestion du patrimoine à la Canada Vie et président et chef de la direction de GPCV. « Notre gamme de fonds de revenu amélioré d'actions procure aux conseillers un autre outil puissant pour offrir plus de choix et de souplesse en fonction des besoins changeants des clients. »

Avantages potentiels d'investir dans les fonds :

Chacun des fonds investit dans un ou plusieurs FNB et, lorsqu'un programme de vente d'options d'achat géré activement est appliqué aux FNB sous-jacents, les fonds visent à offrir les avantages suivants :

Un potentiel de croissance modeste grâce à l'exposition aux FNB sous-jacents

Une réduction de la volatilité par rapport aux indices de référence généraux respectifs

La possibilité de générer des liquidités fiscalement efficientes supérieures au rendement en dividendes habituel du marché élargi

De plus, le 26 septembre 2025 ou aux environs de cette date (sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation), La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie compte lancer trois fonds distincts de revenu amélioré d'actions, offrant aux titulaires de police l'accès aux mêmes stratégies au moyen d'une solution d'assurance. Ces fonds distincts investiront dans les fonds communs de placement correspondants.

« Nous sommes heureux d'offrir ces stratégies d'options d'achat couvertes aux titulaires de police. Ce lancement reflète notre engagement à l'égard de l'innovation et donne aux conseillers plus de choix pour créer des portefeuilles plus résilients et axés sur le revenu pour leurs clients », souligne Nick Moumos, vice-président, Produits, Solutions de gestion du patrimoine à la Canada Vie.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie limitée est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file des secteurs de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Consultez canadavie.com pour en savoir plus.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

Les fonds pourraient chercher à générer un revenu et une croissance du capital à long terme au moyen d'une stratégie fondée sur des options, laquelle est conçue pour améliorer les liquidités et pour réduire la volatilité du portefeuille. Pour ce faire, les fonds vendent des options d'achat sur un indice d'actions. Les distributions aux porteurs de parts dépendent du rendement des avoirs en actions sous-jacentes et des primes tirées des options vendues; elles ne sont pas garanties. Le montant et la fréquence de ces distributions peuvent varier selon les conditions du marché. Les distributions supérieures aux bénéfices actuels et accumulés d'un fonds sont traitées comme un remboursement de capital; cela correspond à une distribution du capital de placement de l'investisseur, et non pas à un revenu ou à un rendement. La vente d'options d'achat comporte des risques. Par exemple, elle peut entraîner des pertes si les actifs sous-jacents doivent être vendus à un prix inférieur à la valeur marchande. Les primes découlant de la vente des options d'achat peuvent donner lieu à un rendement inférieur à celui des placements directs en titres de participation. Veuillez vous reporter aux prospectus des fonds pour obtenir des précisions sur ces risques ainsi que sur d'autres risques.

Le versement de distributions n'est pas garanti et peut fluctuer. Le versement de distributions ne doit pas être confondu avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions versées par le fonds sont plus élevées que le rendement du fonds, votre investissement initial diminuera. Les distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital, ainsi que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds, sont imposables entre les mains de l'investisseur dans l'année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Ces fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie.

SOURCE Canada Life Investment Management Ltd. (CLIML)

Source et renseignements : Colin Roy, Directeur adjoint principal, Communications, Canada Vie, 204 946-7380, [email protected]