LONDON, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé des changements de sous-conseillers pour certains Fonds communs de placement de la Canada Vie.

Irish Life Investment Managers Limited (ILIM) a récemment acquis une partie des activités et des actifs de Canada Life Asset Management Limited (CLAM) et a mené à terme une fusion avec Setanta Asset Management Limited (Setanta).

À la suite de ces changements organisationnels, ILIM assume dès maintenant les responsabilités de sous-conseiller pour le Fonds d'actions mondiales toutes capitalisations Canada Vie et le Fonds de valeur internationale Canada Vie (dont Setanta était auparavant le sous-conseiller dans les deux cas), ainsi que pour la portion du Fonds d'actions mondiales et de revenu Canada Vie dont CLAM était auparavant le sous-conseiller. Ce dernier fonds conserve également Corporation Financière Mackenzie et Brandywine Global Investment Management, LLC comme sous-conseillers.

Il est à noter qu'aucune modification n'a été apportée aux équipes et objectifs de placement, au niveau de risque ou aux stratégies de placement des fonds susmentionnés.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie limitée est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire les prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

