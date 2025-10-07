WINNIPEG, MB, le 7 oct. 2025 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (« la Canada Vie ») a annoncé le lancement de cinq nouveaux fonds distincts indiciels négociés en bourse (collectivement, les « fonds FNB indiciels »).

FNB indiciel d'obligations canadiennes totales

FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation

FNB indiciel d'actions américaines à grande capitalisation

FNB indiciel d'actions internationales

FNB indiciel NASDAQ 100

« Les conseillers et leurs clients recherchent des solutions souples qui s'adaptent à leurs besoins. Les nouveaux fonds FNB indiciels permettent de constituer un portefeuille de base bien diversifié, d'accroître le potentiel de croissance grâce à des expositions ciblées et de rajuster stratégiquement la répartition de l'actif à court terme selon les perspectives du marché. Ces fonds distincts offrent une solution à faible coût tout en procurant les avantages d'une police de fonds distincts de la Canada Vie, notamment des garanties et une protection potentielle contre les créanciers », affirme Sam Febbraro, vice-président principal, Solutions de gestion du patrimoine à la Canada Vie.

Les fonds indiciels FNB sont offerts par l'entremise d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie, avec des niveaux de garantie de 75/75, 75/100 et 100/100.

Des renseignements supplémentaires au sujet des nouveaux fonds FNB indiciels peuvent être obtenus dans les documents Aperçu de fonds (cliquez ici).

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des garanties qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Consultez canadavie.com pour en savoir plus.

Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Ces fonds sont offerts par l'intermédiaire de polices de fonds distincts émises par la Canada Vie.

Ce communiqué est fourni à titre informatif seulement et ne constitue ni une sollicitation pour la vente d'une police de fonds distincts, ni un avis juridique ou financier. Les propriétaires de police devraient examiner attentivement les modalités de leur police de fonds distincts ainsi que les renseignements pertinents sur les fonds avant de prendre toute décision de placement. Comme chaque situation est unique, les propriétaires de police devraient consulter leur conseiller afin de déterminer si ces produits conviennent à leurs besoins et objectifs financiers.

La protection contre les créanciers est tributaire des ordonnances de la cour et des lois applicables, lesquelles peuvent changer et varier d'une province à l'autre; elle ne peut jamais être garantie. Les propriétaires de police devraient consulter leur avocat pour obtenir davantage de précisions sur la protection contre les créanciers qui pourrait s'appliquer à leur situation particulière.

Les garanties sont réduites proportionnellement par tout retrait/rachat.

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

