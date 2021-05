« À la Canada Vie, nous avons vite compris que nous devions faire quelque chose pour répondre aux besoins de nos collectivités pendant la pandémie de COVID-19, mais aussi par la suite », indique Paul Mahon, président et chef de la direction, Canada Vie. « Nous nous sommes donc efforcés d'apporter de l'aide concrète et rapide aux personnes frappées de plein fouet par la situation. Nous avons notamment financé l'achat de fournitures et d'équipement de protection individuelle pour des travailleurs de la santé de première ligne. Nous avons également multiplié les dons aux banques alimentaires canadiennes. »

La déclaration présente les contributions financières que la compagnie a versées et les options flexibles qu'elle a proposées à ses clients, en leur permettant de reporter le paiement de leurs prêts, de leur hypothèque et de leurs primes. Elle donne aussi des exemples de ce que fait la compagnie pour favoriser la diversité et l'inclusion en milieu de travail et dans la collectivité. L'année 2020 a été marquée par une prise de conscience collective des injustices systémiques raciales. La Canada Vie reconnaît qu'il y a encore beaucoup à faire pour respecter ses engagements en étant à la hauteur des attentes des Canadiens.

« Nous croyons fermement que notre organisation doit être le reflet de nos collectivités. Il est de notre devoir de nous assurer que tous nos employés se sentent valorisés et soutenus en tant que personnes, car c'est ce qui permettra à chacun d'exceller dans ses fonctions », précise Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada, à la Canada Vie. « Nous avons récemment adhéré à l'initiative BlackNorth, comme 200 autres entreprises canadiennes. Il reste beaucoup à faire, mais c'est un premier pas vers un changement positif. »

Pour véhiculer son message, la Canada Vie lance une campagne de sensibilisation multiplateforme dans les médias sociaux qui repose sur la vidéo suivante :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'engagement de la Canada Vie à l'égard des collectivités, vous pouvez consulter la Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de 2020 ici.

