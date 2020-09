La Canada Vie présente sa nouvelle marque aux Canadiens grâce à sa toute première campagne dans les médias de masse

La campagne vise à aider les Canadiens à planifier leur vie comme ils la vivent

WINNIPEG, MB, le 14 sept. 2020 /CNW/ - La Canada Vie annonce aujourd'hui le lancement de sa toute première campagne dans les médias de masse. Axée sur le slogan « Pour la vie comme vous la vivez », la campagne porte sur les réalités uniques à la vie de chaque Canadien et les guide vers un programme financier qui leur convient.

« Depuis plus de 170 ans, les Canadiens nous font confiance et savent que nous respectons nos engagements. Alors que nous nous adaptons à la nouvelle normalité, nous voulons que les Canadiens soient conscients que même en dépit des incertitudes de la vie, nous sommes là pour les écouter, les comprendre et les guider vers un programme et des solutions qui leur conviennent », indique Jeff Marshall, vice-président principal et chef de la marque et du numérique à la Canada Vie. « Plus que jamais, les Canadiens ont besoin de conseils - et la Canada Vie est là pour les aider à planifier les prochaines étapes de leur vie. »

Conçue en partenariat avec l'agence TAXI, la campagne s'amorcera à la mi-septembre et se terminera en novembre. La campagne s'articule principalement autour d'une publicité pour la télévision, en plus d'une vidéo numérique, de publicités numériques et pour les médias sociaux et de panneaux extérieurs dans les plus importantes villes canadiennes en anglais, en français, en chinois simplifié et en chinois traditionnel.

De plus, la Canada Vie présente l'énoncé de positionnement de sa nouvelle marque : « Assurances | Placements | Conseils ». Cet énoncé accompagnera régulièrement le logo afin de souligner les capacités fondamentales de la compagnie.

« Pour nous tous à l'agence TAXI, c'est un honneur de contribuer à écrire et raconter l'histoire de cette compagnie canadienne emblématique », indique Scott Beffort, président pour l'Amérique du Nord de la firme Signal, qui fait partie de TAXI. « On retrouve aujourd'hui très peu d'entreprises présentes au Canada depuis les débuts du pays, qui ont des relations personnelles avec des Canadiens dans des collectivités d'un océan à l'autre et qui, en ces temps d'incertitude, peuvent offrir de réels avantages aux Canadiens. Nous sommes fiers de notre partenariat avec la compagnie et du travail que nous avons réalisé ensemble. »

Plus tôt cette année, et à la suite de l'adoption d'une marque unique sur le marché canadien, la Canada Vie a été reconnue comme la marque qui connaît la croissance la plus rapide au Canada par Brand Finance, devenant la première compagnie d'assurance canadienne à remporter cet honneur.

« Grâce à notre récente transition vers une seule marque et une seule compagnie, les Canadiens ont entendu parler de nous davantage que par le passé. Avec cette campagne dans les médias de masse, les Canadiens peuvent s'attendre à une présence accrue de la Canada Vie dans les lieux et les plateformes médiatiques qu'ils fréquentent au quotidien », indique M. Marshall, notant que par le passé, la promotion externe de la marque ne constituait pas une priorité. « Avec notre nouvelle marque plus évocatrice, nous sommes emballés à l'idée de faire rayonner notre histoire et de continuer à présenter la nouvelle Canada Vie à tous les Canadiens de manière imposante et audacieuse. »

Visionnez ici la publicité d'une durée de 60 secondes.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d'un océan à l'autre.

À propos de TAXI

TAXI est une agence nord-américaine axée sur la marque et l'expérience client qui utilise la créativité, la technologie et la culture pour créer des marques intégrées à leurs collectivités. L'agence a été fondée en 1992 et ses principaux bureaux se situent à Toronto, à Montréal, à Vancouver et à New York. TAXI travaille en partenariat avec ses clients, notamment Rogers, Canadian Tire, Audi, Canada Vie, Mark's, Danone, Mohegan Sun, Diva Cup et Pfizer. Pour plus de renseignements, rendez-vous à l'adresse https://www.agence.taxi. TAXI fait partie du réseau VMLY&R et est une société du groupe WPP (NYSE : WPP).

