Le don de 1,5 million de dollars aidera des élèves à obtenir leur diplôme et les guidera sur la voie de la réussite

MONTRÉAL, le 23 janv. 2025 /CNW/ - La Canada Vie, en collaboration avec Power Corporation du Canada et IG Gestion de patrimoine, ont annoncé aujourd'hui un soutien financier de 1,5 million de dollars à Passeport pour ma réussite.

Ce don contribuera à surmonter les obstacles auxquels font face les jeunes de partout au Canada, les aidant à acquérir des compétences clés et à obtenir leur diplôme d'études secondaires afin de se diriger vers des études postsecondaires ou la carrière de leur choix. L'annonce a été faite en prévision des journées de la persévérance scolaire, du 10 au 14 février.

Passeport pour ma réussite accompagne les élèves du secondaire -- y compris les jeunes personnes racisées, autochtones, nouvellement arrivées et immigrées -- afin de les aider à surmonter divers obstacles et à réussir leur transition vers l'enseignement postsecondaire, la formation ou un emploi valorisant. Le programme Passeport soutient actuellement 9 000 élèves dans 31 communautés défavorisées à travers le Canada.

Depuis 2003, la Canada Vie est un fier partenaire de Passeport pour ma réussite, ayant investi plus de 1,9 million de dollars dans leurs initiatives. Ce dernier don permettra de fournir un soutien direct aux élèves et au personnel du programme, garantissant ainsi un accès continu aux ressources essentielles disponibles grâce au programme Passeport. Ces ressources comprennent des programmes ciblés tels que des ateliers de rédaction de curriculum vitae et du mentorat professionnel, ainsi que des aides financières telles que des titres de transport et une bourse d'études postsecondaires.

Pour en savoir plus sur Passeport pour ma réussite, veuillez consulter passeportpourmareussite.ca.

Citations

« Pour moi, Passeport était une bonne façon de rencontrer des amis, de faire des activités comme la cuisine ou le sport, d'obtenir une bourse d'études ou de l'aide aux devoirs », a expliqué Hugo Leduc-Bergeron, diplômé du programme Passeport à Verdun. « Je pouvais y aller dix fois dans la même semaine et ressentais toujours la motivation et l'enthousiasme du personnel et des bénévoles. »

« Nous sommes très reconnaissants envers la Canada Vie, Power Corporation du Canada et IG Gestion de patrimoine pour ce don et pour leur compréhension de l'importance cruciale de la réussite scolaire pour la jeunesse de notre pays », a dit David Leduc, Directeur du développement, Passeport pour ma réussite. « Ces chefs de file ont de quoi être fiers de leur soutien envers les jeunes, qui favorisera l'obtention de leur diplôme d'études secondaires et jettera les fondements de leur réussite future. »

« Chez la Canada Vie, nous voulons que chaque élève ait les compétences nécessaires pour bâtir l'avenir qu'il désire », a déclaré Fabrice Morin, président et chef de l'exploitation, Canada Vie. « Nous sommes fiers de soutenir Passeport pour ma réussite et leur travail visant à propulser la prochaine génération. »

« Ensemble, nous travaillons à atténuer les obstacles et à faire en sorte que chaque jeune, peu importe ses circonstances, ait le soutien dont il a besoin pour obtenir son diplôme d'études secondaires et envisager un avenir meilleur », a dit Claude Généreux, vice-président exécutif, Power Corporation du Canada.

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. et est membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.powercorporation.com/fr.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 140 milliards de dollars au 31 décembre 2024. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 270 milliards de dollars au 31 décembre 2024, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour en savoir plus, visitez ig.ca.

À propos de Passeport pour ma réussite.

Passeport pour ma réussite est un organisme de bienfaisance national qui vise à briser le cycle de la pauvreté grâce à l'éducation. Son programme primé crée un changement social positif en soutenant les jeunes issus de communautés défavorisées pour leur permettre de surmonter des obstacles à l'éducation, d'obtenir leur diplôme d'études secondaires et d'établir les fondements de leur réussite future. Grâce au pouvoir collectif des partenariats, le programme innovateur Passeport pour ma réussite prépare les jeunes pour l'avenir.

