LONDON, ON, le 25 juill. 2025 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé aujourd'hui des modifications à certains fonds, notamment du niveau de risque et de la stratégie de placement, ainsi que la réduction des frais de gestion du fonds Marché monétaire Counsel. Ces changements entrent en vigueur le 25 juillet 2025.

Modification des niveaux de risque

GPCV examine et rajuste le niveau de risque de ses fonds conformément à la méthodologie de classification des risques établie par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. À la suite du plus récent examen annuel, le niveau de risque des fonds communs de placement suivants sera modifié de la façon indiquée ci-dessous.

Nom du fonds Ancien niveau de

risque Nouveau niveau de

risque Portefeuille modéré Canada Vie Faible Faible à moyen Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie Faible Faible à moyen Actions mondiales à petite capitalisation Counsel Moyen Moyen à élevé

Modification des stratégies de placement

Afin de permettre une meilleure diversification géographique, les stratégies de placement pour le fonds Valeur canadienne Counsel seront modifiées pour tenir compte d'une augmentation de la pondération maximale des placements étrangers, qui passera de 30 % à 49 %.

Modification des frais de gestion

Afin d'offrir de meilleurs taux aux investisseurs, GPCV réduit les frais de gestion du fonds Marché monétaire Counsel comme suit :

Série de

fonds Anciens frais de

gestion Nouveaux frais de

gestion Série A 0,65 0,60 Série F 0,40 0,25 Série I 0,40 0,25 Série C 0,40 0,25

De plus, GPCV a annoncé aujourd'hui des changements visant à permettre aux investisseurs de souscrire des Fonds communs de placement de la Canada Vie si leurs courtiers ont signé une entente avec GPCV permettant la souscription de ces fonds.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie limitée est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

