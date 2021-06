« La Canada Vie reconnaît que la pandémie de COVID-19 a creusé des écarts et causé des difficultés dans l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire. C'est pourquoi, afin de mener notre Collecte pour la réussite des élèves, nous demandons cette année à tous les Canadiens - les élèves, les professeurs et les membres de leur famille - de nous dire ce dont ils ont besoin pour réussir en télé-enseignement et en classe », explique Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada, à la Canada Vie. « Leurs commentaires nous aideront à répondre aux besoins les plus pressants, à offrir les bonnes fournitures et à soutenir les programmes qui permettront aux élèves de s'épanouir pendant l'année scolaire à venir - peu importe la forme qu'elle prendra. »

Les élèves du primaire et du secondaire, et toutes les personnes qui les soutiennent, sont invités à sélectionner parmi une liste de trois besoins celui qui est le plus pressant dans leur collectivité. Les sélections seront acceptées jusqu'à 23 h 59 HE le 21 juin.

La compagnie d'assurance a tiré parti de sa relation de longue date avec Centraide United Way et ses agences partenaires pour cibler les trois besoins les plus criants. Il a été déterminé que les élèves ont besoin :



De programmes de mentorat (soutien individuel comme les grands frères grandes sœurs ou les tuteurs)

De programmes liés à l'alimentation (déjeuner et dîner)

De fournitures scolaires (y compris les sacs à dos, les crayons et les outils technologiques permettant l'apprentissage à distance)

La Canada Vie adaptera sa Collecte pour la réussite des élèves en fonction du besoin principal sélectionné par les Canadiens.

« Nous excellons lorsque nous unissons nos forces pour solidifier nos collectivités. Je suis heureuse que Centraide United Way fasse équipe avec la Canada Vie pour s'assurer que les élèves disposent du soutien nécessaire pour atteindre leur plein potentiel. Ensemble, nous aidons les jeunes - nos leaders de demain - à aller au bout de leurs rêves », indique Connie Walker, présidente et chef de la direction, Centraide United Way Winnipeg.

Les employés de la Canada Vie et le public auront l'occasion de faire un don dans le cadre de la Collecte pour la réussite des élèves, qui se déroulera du 2 au 11 août 2021. Centraide United Way remettra ces dons à des agences locales pour que les généreux donateurs puissent apporter une contribution directe à leur collectivité.

La Canada Vie soutient Centraide United Way partout au Canada depuis longtemps en faisant des dons d'entreprise et en menant des collectes en milieu de travail. Au cours des 10 dernières années, elle a versé plus de 16 millions de dollars en dons d'entreprise à Centraide United Way partout au pays. Parfois, l'appui offert remonte à l'arrivée de Centraide United Way dans certaines collectivités.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.



SOURCE Canada Vie

Renseignements: Liz Kulyk, Vice-présidente adjointe, Relations avec les médias et Affaires publiques, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, 204 391-8515, [email protected]