« Nous savons que nos participants cherchent à investir d'une manière qui correspond à leurs valeurs sans sacrifier le rendement », note Brad Fedorchuk, vice-président exécutif, Client collectif, Canada Vie. « Ces fonds s'appuient sur la demande qui existe pour des fonds à date cible qui soient à la fois simples et sophistiqués, tout en offrant des options d'investissement durable aux répondants et aux participants de régime, qui aideront ces derniers à atteindre leurs objectifs d'épargne-retraite. »

Brad Fedorchuk conclut en faisant valoir que ces nouveaux fonds ne sont qu'une des façons dont la Canada Vie affirme son engagement envers l'investissement responsable, tout en aidant les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de planification de la sécurité financière.

Les fonds durables à date cible Canada Vie ont comme sous-conseiller J.P. Morgan Asset Management (J.P. Morgan), un chef de file de l'investissement responsable. La vaste expérience des placements d'actifs multiples de J.P. Morgan et les abondantes ressources que cette société consacre à l'analyse des facteurs ESG font d'elle le sous-conseiller idéal, qui fera profiter ces portefeuilles de son expertise en la matière.

Les fonds durables à date cible Canada Vie sont des fonds distincts offerts au moyen d'une police de rente à capital variable collective établie par La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du client et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.



Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

SOURCE Canada Vie

Renseignements: Liz Kulyk, Vice-présidente adjointe, Relations avec les médias et Affaires publiques, Canada Vie, 204 391-8515, [email protected]