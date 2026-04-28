Les nouvelles solutions offrent aux Canadiens une exposition à des sociétés de capital‑investissement cotées en Bourse du monde entier.

LONDON, ON, le 28 avril 2026 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée et La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (collectivement « la Canada Vie ») ont annoncé aujourd'hui deux nouvelles solutions de capital-investissement mondial coté en Bourse, élargissant ainsi leur gamme de placements et renforçant leur engagement à aider les conseillers à répondre aux besoins changeants des Canadiens dans un contexte de marché complexe.

Le Mandat de capital-investissement mondial coté en Bourse Counsel (fonds commun de placement) est maintenant offert aux fins de souscription, et le lancement du fonds Capital-investissement mondial coté en Bourse de la Canada Vie (fonds distinct) aura lieu le 11 mai 2026 ou aux alentours de cette date, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation. L'un des objectifs de la Canada Vie est d'élargir son offre en matière de gestion du patrimoine. Ces solutions viennent appuyer cet objectif en investissant principalement dans des sociétés de capital-investissement cotées en Bourse qui détiennent elles-mêmes des participations dans des milliers d'entreprises privées de différents secteurs et régions. Une plus petite partie peut également être investie directement dans des placements alternatifs traditionnellement réservés aux investisseurs institutionnels et à d'autres investisseurs qualifiés.

« Les besoins des investisseurs continuent d'évoluer au même rythme que les marchés, et l'accès à différentes stratégies et à d'autres sources de rendement devient de plus en plus important », déclare Sam Febbraro, vice-président principal, Solutions de gestion du patrimoine, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et chef de la direction, Gestion de placements Canada Vie limitée. « En proposant ces solutions, nous aidons à offrir l'accès à des placements alternatifs et à élargir les solutions que nous pouvons offrir aux conseillers et à leurs clients », ajoute-t-il.

Le fonds distinct Capital-investissement mondial coté en Bourse de la Canada Vie sera le premier fonds distinct offert aux investisseurs individuels au Canada. Il mettra l'accent sur les sociétés de capital-investissement cotées en Bourse qui présentent les solutions novatrices disponibles pour soutenir davantage les objectifs financiers à long terme des Canadiens.

Les nouvelles solutions visent à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant dans des sociétés de capital-investissement mondiales cotées en Bourse. Le Mandat de capital-investissement mondial coté en Bourse Counsel peut également investir dans des catégories d'actifs privés. Cette exposition au marché privé peut être obtenue au moyen d'instruments privés gérés par nos sociétés affiliées, y compris NorthLeaf Capital Partners (Canada) Ltd. et Sagard Holdings Manager (Canada) Inc.* Dans l'ensemble, cette structure aide à offrir aux investisseurs une exposition aux avantages potentiels des marchés privés, comme la croissance et la diversification du capital à long terme, tout en maintenant la liquidité et la transparence quotidiennes associées aux produits offerts aux particuliers en raison de l'accent mis sur les sociétés de capital-investissement cotées en Bourse. Le fonds distinct Capital-investissement mondial coté en Bourse de la Canada Vie cherchera à atteindre ses objectifs en investissant uniquement dans le Mandat de capital-investissement mondial coté en Bourse Counsel.

Les nouvelles solutions seront sous-conseillées par Keyridge Asset Management Limited. Keyridge possède plus de 30 ans d'expérience en gestion de placements pour ses clients et gère environ 135 milliards de livres sterling (au 31 décembre 2025).

* Sous réserve de certaines conditions, notamment l'approbation du comité d'examen indépendant du Mandat de capital-investissement mondial coté en Bourse Counsel.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie limitée est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file des secteurs de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Consultez canadavie.com pour en savoir plus.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie et les portefeuilles Counsel sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Ces fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie.

Gestion de placements Canada Vie et le symbole social, et Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

SOURCE Canada Life Investment Management Ltd. (CLIML)

Source et renseignements : Colin Roy, Directeur adjoint principal, Communications, Canada Vie, 204 946-7380, [email protected]