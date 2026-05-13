LONDON, ON, le 13 mai 2026 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée annonce des changements visant certains sous-conseillers et certaines stratégies de placement visant des fonds communs de placement choisis qui sont entrés en vigueur le 12 mai, comme il est indiqué ci-dessous.

Le Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations américaines Canada Vie n'adopte plus une approche à gestionnaires multiples et Mackenzie Investments Corporation (« MIC ») assume l'entière responsabilité des décisions de placement du fonds. Ses stratégies de placement sont modifiées pour refléter l'approche du sous-conseiller unique.

Le Fonds d'actions principalement canadiennes à petite et moyenne capitalisation Canada Vie a ajouté MIC à titre de sous-conseiller pour gérer une partie du fonds. Les stratégies de placement du fonds sont modifiées pour intégrer le style de placement utilisé par MIC.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie limitée est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. Gestion de placements Canada Vie limitée est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

SOURCE Canada Life Investment Management Ltd. (CLIML)

Source et renseignements : Colin Roy, Directeur adjoint principal, Communications, Canada Vie, 204 946-7380, [email protected]