LONDON, ON, le 10 avril 2026 /CNW/ - Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) a annoncé aujourd'hui les résultats d'assemblées extraordinaires qui ont eu lieu le 10 avril 2026, lors desquelles les investisseurs ont approuvé les fusions de fonds ci-dessous. Les fusions devraient être réalisées le 24 avril 2026 ou vers cette date.

Fusions proposées :

Les fusions de fonds suivantes ont été approuvées :

Fonds dissous Fonds prorogé Fonds de croissance principalement canadienne Canada Vie Fonds de croissance canadienne Canada Vie Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie Fonds de revenu stratégique Canada Vie Fonds de valeur principalement canadienne Canada Vie Fonds de valeur canadienne Canada Vie Fonds équilibré de valeur canadienne Canada Vie Fonds de revenu stratégique Canada Vie Fonds d'actions américaines de transition vers de faibles émissions de carbone Canada Vie Fonds d'actions américaines ESG Canada Vie Fonds concentré d'actions américaines Canada Vie Fonds de valeur des États-Unis Canada Vie Fonds concentré d'actions internationales Canada Vie Fonds d'actions internationales Canada Vie Fonds concentré d'actions de marchés émergents Canada Vie Fonds d'actions à grande capitalisation de marchés émergents Canada Vie

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie limitée est une société de gestion de placement qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour ces fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. En savoir plus.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée. Ils sont distribués par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, d'IPC Gestion du patrimoine et d'IPC Valeurs mobilières. Ils peuvent également être offerts par d'autres courtiers autorisés au Canada.

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement dans l'avenir.

SOURCE Canada Life Investment Management Ltd. (CLIML)

Source et renseignements : Colin Roy, Directeur adjoint principal, Communications, Relations avec les médias, Canada Vie, 204 946-7380, [email protected]