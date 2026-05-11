LONDON, ON, le 11 mai 2026 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la « Canada Vie ») a annoncé aujourd'hui une série de changements touchant certains fonds distincts, dans le cadre de son engagement à offrir aux conseillers et à leurs clients une expertise de haute qualité en gestion de placements au sein d'une gamme simplifiée.

« Ces changements visent à renforcer notre offre et à harmoniser les stratégies de placement avec celles qui sont recherchées par les conseillers et leurs clients », a déclaré Sam Febbraro, vice-président principal, Solutions de gestion du patrimoine, Canada Vie. « Du même coup, nous rendons notre offre plus simple à utiliser, à déployer et à expliquer aux clients. Ainsi, les conseillers peuvent se concentrer davantage sur les résultats pour leurs clients. »

Ces changements tirent à la fois parti des relations solides et de longue date à la Canada Vie, ainsi que sur celles issues des acquisitions de Services de portefeuille Counsel Inc.* et de Value Partners Investments Inc. En offrant, au sein de notre gamme de fonds, des stratégies reposant sur des approches de placement différenciées et sur des gestionnaires de placements de confiance, la Canada Vie vise à aider les conseillers à bâtir des portefeuilles avec plus de clarté et de confiance.

« Je me réjouis de pouvoir tirer parti, pour notre gamme de fonds distincts, de certaines des relations solides que nous avons développées dans nos autres activités », explique Sam Febbraro. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des sociétés de premier plan comme Placements Picton et Marsico, et nous investissons dans des fonds communs de placement gérés par Value Partners Investments Inc. grâce à notre nouvelle relation avec eux. » De plus, la Canada Vie misera sur ses relations existantes avec Fidelity Investments pour que ses fonds distincts investissent dans des solutions de placement recherchées, comme le Fonds Fidelity Innovations mondiales et le Fonds Fidelity Actions d'innovation et Obligations multisectorielles.

La Canada Vie mettra aussi à jour, au besoin, les noms des fonds, les niveaux de risque, les données sur la disponibilité et les frais de gestion, afin de refléter les changements de gestionnaires de placements.** Pour obtenir la liste complète des changements apportés aux gestionnaires de placements, consultez le tableau ci-dessous.

Parallèlement à ces changements, la Canada Vie a annoncé le lancement du fonds distinct Capital-investissement mondial coté en Bourse le 11 mai 2026. Ce fonds distinct a pour objectif d'assurer une appréciation du capital à long terme en investissant dans le Mandat de capital-investissement mondial coté en Bourse Counsel, qui offre une exposition à des sociétés de capital-investissement mondiales cotées en Bourse et à des catégories d'actif privé, sous réserve de certaines conditions.***

Le fonds distinct Capital-investissement mondial coté en Bourse de la Canada Vie sera le premier fonds distinct offert aux investisseurs individuels au Canada. Il mettra l'accent sur les sociétés de capital-investissement cotées en Bourse qui présentent les solutions novatrices disponibles pour soutenir davantage les objectifs financiers à long terme des Canadiens.

La Canada Vie s'engage à offrir une gamme de fonds disciplinée, conciliant choix et clarté, et appuyée par une expertise mondiale en placements assortie d'un encadrement rigoureux. Ces changements s'inscrivent dans une démarche continue visant à soutenir les conseillers et leurs clients au moyen de solutions conviviales, plus faciles à positionner et fondées sur des convictions de placement solides.

Fonds distincts de la Canada Vie :

Nouveau nom du fonds distinct Nouveau gestionnaire de placements Obligations de sociétés VPI Gestion de placements Canso ltée Équilibré canadien VPI Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. Fidelity Actions d'innovation et Obligations multisectorielles Fidelity Investments Canada s.r.i. Revenu fixe canadien équilibré II Placements Mackenzie Actions de valeur canadiennes III Placements Mackenzie Actions de valeur canadiennes IV Placements Mackenzie Actions de croissance canadiennes Gestion d'actifs Picton Mahoney Croissance canadienne II Placements Mackenzie FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation II Placements Mackenzie Actions canadiennes VPI Value Partners Investments Inc. Croissance américaine Marsico Capital Management, LLC FNB indiciel d'actions américaines à grande capitalisation II Placements Mackenzie Valeur américaine II The Putnam Advisory Company, LLC Fidelity Innovations mondialesMC Fidelity Investments Canada s.r.i. Actions mondiales toutes capitalisations II Keyridge Asset Management Ltd. Actions mondiales de dividendes Acadian Asset Management LLC Actions mondiales Placements Mackenzie FNB indiciel d'actions internationales II Placements Mackenzie

Polices de fonds distincts de la Canada Vie initialement de la Great-West

Fonds distinct Nouveau gestionnaire de placements Équilibré canadien VPI Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. Actions de valeur canadiennes Placements Mackenzie Actions de valeur canadiennes II Placements Mackenzie Actions de croissance canadiennes Gestion d'actifs Picton Mahoney Actions de croissance canadiennes II Gestion d'actifs Picton Mahoney Actions canadiennes VPI Value Partners Investments Inc. Actions mondiales toutes capitalisations II Keyridge Asset Management Ltd. Actions internationales II J.P. Morgan Asset Management (Canada) Inc.

* Services de portefeuille Counsel Inc. depuis fusionné avec Gestion de placements Canada Vie limitée.



** Vous trouverez des précisions sur ces changements dans la section Notes de l'Aperçu du fonds applicable.

*** Notamment l'approbation du comité d'examen indépendant du Mandat de capital-investissement mondial coté en Bourse Counsel.

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file des secteurs de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Consultez canadavie.com pour en savoir plus.

Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distinct est présentée dans la notice explicative. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Ces fonds sont offerts par l'intermédiaire de polices de fonds distincts établies par la Canada Vie.

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

SOURCE Canada Life Investment Management Ltd. (CLIML)

Source et renseignements : Colin Roy, Directeur adjoint principal, Communications, Canada Vie, 204 946-7380, [email protected]