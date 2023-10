WINNIPEG, MB, le 17 oct. 2023 /CNW/ - La Canada Vie, la Financière IGM et Power Corporation du Canada ont annoncé aujourd'hui un don de 250 000 $ afin de répondre aux besoins humanitaires immédiats en Israël, à Gaza et au Moyen-Orient découlant de la récente attaque terroriste et des répliques armées, qui ont engendré un nombre important de victimes civiles à travers la région.

Logo : Power Corporation du Canada (Groupe CNW/La Société financière IGM Inc.) Logo : Canada Vie (Groupe CNW/La Société financière IGM Inc.)

Ces sommes permettront d'aider les personnes et les familles touchées par ce conflit, peu importe où elles résident, en répondant à leurs besoins de base, notamment en leur offrant de la nourriture, de l'eau et un refuge, ainsi que de l'aide médicale d'urgence, des soins de santé et de l'aide humanitaire essentielle.

Ce don sera réparti entre la campagne de la Croix-Rouge canadienne visant la crise humanitaire au Moyen-Orient, Médecins Sans Frontières, United Jewish Appeal, à Toronto, et la Fédération CJA, à Montréal.

Ceux qui souhaitent contribuer aux efforts de soutien sont encouragés à donner à ces organismes, qui contribuent à alléger la souffrance des familles et des personnes touchées par ce conflit et à leur offrir l'aide dont elles ont besoin.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie est une société internationale qui offre des produits et services d'assurance et de gestion du patrimoine ainsi que des garanties de soins médicaux au Canada, au Royaume-Uni, à l'île de Man et en Allemagne, ainsi qu'en Irlande par l'intermédiaire de Irish Life. La Canada Vie offre également des produits de réassurance par l'intermédiaire de Canada Life Reinsurance principalement aux États-Unis, à la Barbade, aux Bermudes et en Irlande. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. et un membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Pour en apprendre davantage, visitez le www.CanadaLife.com.

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 253 milliards de dollars au 30 septembre 2023. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. Pour en apprendre davantage, visitez le www.igmfinancial.com/fr.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.PowerCorporation.com.

SOURCE La Société financière IGM Inc.

Renseignements: Liz Kulyk, Vice-présidente adjointe, médias et affaires publiques, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, 204-391-8515, [email protected]; Nini Krishnappa, Vice-président et chef des communications corporatives et de l'engagement communautaire, La Financière IGM, 647-828-2553, [email protected]; Stéphane Lemay, Vice-président, chef du contentieux et secrétaire, Power Corporation, 514 286-6716, [email protected]