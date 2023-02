WINNIPEG, MB, le 13 févr. 2023 /CNW/ - La Canada Vie, la Financière IGM et Power Corporation du Canada ont annoncé aujourd'hui un don de 125 000 $, divisé en deux montants égaux qui seront versés aux campagnes de la Croix-Rouge canadienne et d'UNICEF Canada afin de répondre aux besoins humanitaires urgents à la suite des tremblements de terre ayant frappé le sud-est de la Türkiye et la Syrie le 6 février 2023.

Logo : Canada Vie (Groupe CNW/Canada Vie) Logo : Power Corporation du Canada (Groupe CNW/Canada Vie)

La Croix-Rouge canadienne et UNICEF Canada travaillent à offrir une aide d'urgence et à aider le plus rapidement possible ceux qui sont touchés par les tremblements de terre. Les efforts de soutien visent notamment les opérations de recherche et de sauvetage de même que l'aide d'urgence apportée aux enfants et aux familles.

Les dons effectués par les employés du groupe de sociétés de Power seront également jumelés par l'entremise des programmes corporatifs de dons.

Ceux qui souhaitent contribuer aux efforts de soutien sont encouragés à donner à la Croix-Rouge canadienne, au www.croixrouge.ca, et à UNICEF Canada, au www.unicef.ca.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. La Canada Vie est fière de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre. Pour en apprendre davantage, visitez le CanadaLife.com/fr.html.

À propos de la Société financière IGM INC.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 259 milliards de dollars au 31 janvier 2023. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM est membre du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour en apprendre davantage, visitez le igmfinancial.com/fr.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le PowerCorporation.com.

