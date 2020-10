Six organismes de bienfaisance canadiens enregistrés recevront chacun un coup de pouce de 10 000 $ pendant les Fêtes

WINNIPEG, MB, le 19 oct. 2020 /CNW/ - La Canada Vie invite les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés à présenter une demande pour le don du temps des Fêtes. Comme l'année 2020 a été difficile et que de nombreuses personnes et familles doivent surmonter différents obstacles, la compagnie souhaite aider les Canadiens qui ont plus que jamais besoin de soutien en faisant un don.

Chaque année, la Canada Vie marque la saison des Fêtes en faisant un don unique, significatif, à un organisme de bienfaisance d'envergure nationale. Cette année, pour tendre la main à un plus grand nombre de personnes dans le besoin, elle a décidé de changer d'approche et de diviser le montant unique pour pouvoir donner à six organismes de bienfaisance enregistrés la somme de 10 000 $ chacun.

« Les besoins dans nos collectivités sont plus grands que jamais cette année. Et ces besoins sont encore plus criants à l'approche des Fêtes. Un grand nombre de Canadiens est aux prises avec des difficultés financières, physiques et mentales, ce qui accroît la demande dans les nombreux organismes de bienfaisance enregistrés qui leur viennent en aide, souligne Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada, Canada Vie. Notre nouveau don du temps des Fêtes permettra à un groupe de personnes et de familles plus diversifié de recevoir l'aide dont elles ont besoin au moment où elles en ont le plus besoin. »

Les organismes de bienfaisance enregistrés ont simplement à expliquer les difficultés que les personnes et les familles auxquelles ils viennent en aide ont vécues en 2020 et ce qu'ils feraient avec un don de 10 000 $ pour prêter main-forte à leur collectivité. Une fois que la compagnie aura pris connaissance des demandes, les employés de la Canada Vie voteront pour les six organismes qui recevront un don.

« Nous avons tous vu ou entendu des histoires de gens qui trouvent l'année difficile et qui doivent surmonter des obstacles qu'ils n'avaient jamais imaginés, affirme Debbie Down, directrice générale, Relations communautaires, Canada Vie. Même si les besoins sont immenses en ce moment et que les six dons ne permettront pas de tout régler, nous restons déterminés aujourd'hui et tout au long de l'année à aider ceux qui en ont le plus besoin. »

Les demandes doivent être soumises en ligne au plus tard le 29 octobre. Les organismes choisis seront annoncés en décembre.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent que nous tenons nos engagements et qu'ils peuvent compter sur nous pour recevoir des conseils avisés.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie, et, aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d'un océan à l'autre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Canada Vie

Renseignements: Liz Kulyk, Vice-présidente adjointe, Relations avec les médias et Affaires publiques, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, 204 391-8515, [email protected]