SecurePak combine la technologie innovante de SécurIndemnité avec les produits mis en commun de première qualité de la Canada Vie en une offre de produits et une expérience unifiées

WINNIPEG, MB, le 4 avril 2022 /CNW/ - La Canada Vie et SécurIndemnité ont annoncé aujourd'hui le lancement de SecurePak, une offre groupée qui comprend les garanties d'assurance de la Canada Vie et les services d'évaluation des demandes de règlement de soins de santé et dentaires de SécurIndemnité.

Dans le cadre de cette première collaboration, SecurePak offre aux répondants de régime l'avantage d'un traitement modernisé des demandes de règlement grâce à SécurIndemnité et à la sécurité des produits mis en commun de la Canada Vie pour les groupes de petite taille comptant de 25 à 200 participants de régime.

L'offre de base de SecurePak comprend les garanties suivantes :

Services administratifs seulement (SAS) pour les protections pour soins médicaux et soins dentaires

Assurance frais engagés à l'étranger

Assurance vie

Assurance Mort ou mutilations accidentelles

Assurance en excédent de pertes

Les répondants de régime peuvent également choisir parmi les options facultatives suivantes :

Assurance invalidité de courte durée et de longue durée et assurance vie facultative

Compte de gestion des dépenses santé, service de navigation relatif à la couverture et Liste de médicaments protégée

gestion des dépenses santé, service de navigation relatif à la couverture et Liste de médicaments protégée Programme du réseau de fournisseurs privilégiées (non offert au Québec)

« Grâce à l'acquisition de SécurIndemnité, nous savions que nous pourrions collaborer et créer un canal supplémentaire pour offrir des produits, des régimes et des solutions technologiques, comme SecurePak, à un nombre encore plus grand de clients au Canada », a déclaré Brad Fedorchuk, vice-président exécutif, Client collectif, à la Canada Vie. « Nous sommes ravis de pouvoir combiner la technologie innovante de SécurIndemnité avec les produits mis en commun de premier ordre de la Canada Vie. Contrairement à d'autres offres SAS, l'offre de SecurePak intègre dans l'expérience client une seule estimation, une seule proposition et un seul produit, tout cela à un prix compétitif. »

L'acquisition de SécurIndemnité par la Canada Vie en 2021 a permis à cette dernière d'accroître considérablement sa présence dans le secteur des tiers administrateurs et des tiers payeurs. La Canada Vie offre désormais ses services à 1,25 million de participants de régime de plus, y compris les participants et leurs personnes à charge.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

À propos de SécurIndemnité inc.

Un important fournisseur de services administratifs de régimes de soins médicaux, d'évaluation des demandes de règlement et de technologies Web et mobiles, SécurIndemnité propose depuis plus de 35 années ses connaissances approfondies de l'industrie et ses solutions personnalisées de gestion des demandes de règlement pour soins médicaux à des milliers de répondants de régimes de garanties canadiens.

