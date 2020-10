WINNIPEG, MB, le 6 oct. 2020 /CNW/ - C'est avec fierté que la Canada Vie et Power Corporation du Canada annoncent un don de 70 000 $ à Circles For Reconciliation. Le don aidera à l'expansion nationale du projet visant à établir des relations significatives entre les Autochtones et le reste de la population et à favoriser le processus de réconciliation au sein des communautés au Canada.

« Circles For Reconciliation vise à établir des relations solides entre les personnes autochtones et non autochtones dans une optique de sensibilisation, de connaissances et de conversation », indique Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada, Canada Vie. « Nous sommes fiers d'offrir notre soutien à cette importante organisation et espérons qu'un grand nombre de Winnipegois et de Canadiens voudront participer à un cercle. »

Établie à Winnipeg, l'organisation Circles For Reconciliation a pour but d'établir des relations de confiance et significatives entre les Autochtones et le reste de la population. Au moyen de rencontres en petits groupes comptant un nombre égal de personnes autochtones et non autochtones, les participants sont guidés par des facilitateurs formés pour établir des relations respectueuses, ce qui, selon la Commission de vérité et réconciliation, par l'entremise de leurs appels à l'action, constitue le fondement de la réconciliation. Les appels à l'action visent à réparer l'héritage des pensionnats et à favoriser le processus de réconciliation canadienne.

En règle générale, les participants s'assoient en cercle, un consensus qui traduit un plus grand respect des valeurs et des coutumes autochtones traditionnelles. Pour poursuivre cet important travail alors que les rencontres physiques ne sont pas possibles, les participants s'assoient en cercle virtuellement.

« Quand la pandémie de COVID-19 a frappé, nous allions organiser 40 nouveaux cercles en personne. Ces rencontres ont toutes dû être reportées, mais nous avons décidé que la réconciliation ne pouvait pas être mise sur pause et avons poursuivi nos activités virtuellement. Nous avons formé de nouveaux facilitateurs et des gens s'inscrivent tous les jours pour participer à un cercle », indique Raymond Currie, coordonnateur de projet, Circles For Reconciliation. « Le soutien de la Canada Vie et de Power Corporation contribuera grandement à promouvoir notre initiative et à répondre au désir de réconciliation des Canadiens. »

« Circles For Reconciliation est une initiative courageuse et novatrice », affirme Paul C. Genest, premier vice-président, Power Corporation. « En créant des liens personnels, ces cercles favorisent une meilleure compréhension interculturelle et le respect mutuel, des étapes nécessaires au long chemin vers la réconciliation. À Power Corporation, nous sommes fiers d'appuyer cette initiative essentielle. »

Signe de la croissance nationale de l'initiative, des facilitateurs ont déjà été formés dans 60 communautés au Canada, et d'autres le seront bientôt. Ces bénévoles sont la clé de la réussite de Circles. Les 21 thèmes de Circles sont continuellement adaptés pour correspondre à ce qui se passe autour de nous. Les thèmes actuels comprennent la réconciliation, les pensionnats, la signification des terres pour les peuples autochtones et la dissipation des idées fausses au sujet des autochtones.

En tant qu'un des premiers signataires de l'Entente relative aux Autochtones de Winnipeg, la Canada Vie est déterminée à promouvoir la réconciliation dans le milieu des affaires, entre autres en appuyant des initiatives comme Circles For Reconciliation.

Circles For Reconciliation est ouvert aux employés de la Canada Vie et au public. L'inscription est gratuite et vous pouvez maintenant participer à des cercles organisés virtuellement par Zoom.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d'un océan à l'autre.

À propos de Power Corporation du Canada

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.powercorporation.com.

SOURCE Canada Vie

Renseignements: Liz Kulyk, Vice-présidente adjointe, Relations avec les médias et Affaires publiques, La Compagnie du Canada sur la Vie, 204 391-8515, [email protected]