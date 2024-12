Place of Pride sera le premier complexe au Canada dédié à la communauté 2ELGBTQ+

WINNIPEG, MB, le 9 déc. 2024 /CNW/ - La Canada Vie et Power Corporation du Canada ont annoncé qu'elles versent 750 000 $ à la campagne de financement du complexe Place of Pride.

« Nous sommes très reconnaissants à la Canada Vie pour ce don et pour la reconnaissance de l'importance de la communauté 2ELGBTQ+ pour l'organisation », a déclaré Matthew Cutler, président du conseil, Rainbow Resource Centre. « La Canada Vie peut être fière de son engagement à contribuer à la création de ce complexe unique en son genre, au cœur du centre-ville de Winnipeg. En collaboration avec la Canada Vie, ainsi qu'avec d'autres donateurs et partisans, nous créons un complexe qui changera, et sauvera dans bien des cas, la vie de nombre de Manitobains. Ce sera un endroit où tout le monde pourra non seulement survivre, mais aussi s'épanouir. »

Le don servira à financer un tout nouveau complexe de 12 000 pieds carrés pour la communauté 2ELGBTQ+ bâti à Winnipeg, une première au Canada. Le projet comprendra un nouveau carrefour communautaire, des logements, des espaces pour établir des liens, des programmes élargis et du soutien par les pairs, et, surtout, un lieu d'appartenance sûr et inclusif pour la communauté.

La construction de la phase 1 du complexe Place of Pride est maintenant terminée. Elle inclut un immeuble d'appartements de quatre étages ouvert depuis août 2024, qui met 21 logements abordables à la disposition des membres de la communauté 2ELGBTQ+ âgés de 55 ans et plus. La construction de la phase 2 commencera au début de 2025.

« En tant que Winnipégois, je suis reconnaissant de tous les efforts déployés par le Rainbow Resource Centre pour faire de notre ville un endroit accueillant et inclusif », a exprimé Paul Mahon, président et chef de la direction, Canada Vie. « Il y a un urgent besoin de logements et d'espaces sûrs pour les personnes 2ELGBTQ+, et c'est pourquoi la Canada Vie se mobilise pour soutenir ce projet intéressant. »

Pour obtenir de plus amples renseignements ou faire un don à la campagne du complexe Place of Pride, consultez placeofpride.ca (en anglais seulement).

À propos de la Canada Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada.

À propos du Rainbow Resource Centre

Le Rainbow Resource Centre offre un soutien à la communauté 2ELGBTQ+ prenant la forme de services de counseling et d'éducation ainsi que d'une programmation à l'intention de personnes de tous âges, allant des enfants jusqu'aux adultes de 55 ans et plus. Il soutient également les familles, les amis et les employeurs des personnes 2ELGBTQ+.

Le programme éducatif du Rainbow Resource Centre propose des services d'éducation, de sensibilisation et de proximité liés à la communauté 2ELGBTQ+ et aux personnes alliées qui s'adressent aux professionnels de la santé, aux enseignants, aux élèves, ainsi qu'aux fournisseurs de services sociaux et commerciaux.

Le programme jeunesse met à la disposition des jeunes membres de la communauté 2ELGBTQ+ un endroit sût et amusant où ils peuvent apprendre de nouvelles compétences, créer des projets et célébrer leur identité. En plus de proposer un programme de bénévolat et une bibliothèque communautaire, le Rainbow Resource Centre assure la coordination des groupes et des comités communautaires qui se rencontrent dans ses locaux.

Le Rainbow Resource Centre est situé sur le territoire visé par le traité no 1.

DOCUMENT D'INFORMATION, Place of Pride

DOCUMENT D'INFORMATION

Place of Pride

Place of Pride est un complexe de 20 millions de dollars qui comprend des logements abordables pour les personnes âgées de 55 ans et plus, ainsi que des locaux pour des programmes, des services de counseling et des services communautaires. Il s'agit d'un endroit où les gens peuvent trouver ce dont ils ont besoin pour s'épanouir, sans égard à leur âge ni à leur période de la vie. Le complexe Place of Pride sera un carrefour dédié et accueillant où services, activisme et communauté se rencontreront. Il fera naître un endroit que les membres de la communauté 2ELGBTQ+ pourront s'approprier, en réponse à une demande exprimée depuis des décennies.

Phase 1 du complexe Place of Pride (terminée)

Logements abordables et sécuritaires qui permettent aux adultes âgés de 55 ans et plus, membres de la communauté 2ELGBTQ+, de continuer d'affirmer leur identité, en ayant un accès direct à des ressources de soutien et autres et à des liens sociaux dans le cadre du modèle du complexe.

Les logements du complexe Place of Pride destinés aux personnes âgées de 55 ans et plus sont proposés en collaboration avec la Westminster Housing Society.

Phase 2 du complexe Place of Pride (début de la construction prévu au début de 2025)

Des salles de counseling et des espaces réservés aux programmes, aménagés à cet effet, où des milliers de membres de la communauté 2ELGBTQ+ de plus peuvent accéder à des services d'une importance cruciale.

Des espaces accueillants dont l'ensemble des membres de la communauté peut bénéficier, qui comprennent notamment une salle de cérémonie et de réunion de forme circulaire, un espace réservé aux événements et aux réunions et un espace rappelant celui d'un parc doté de jardins en permaculture.

Des espaces de connexion qui prévoient des expositions d'art, des activités, un café et une bibliothèque.

Des espaces où un nombre plus grand de familles peuvent trouver les ressources de soutien et le sentiment d'appartenance communautaire dont elles ont besoin.

Une cuisine pour la préparation de repas communautaires.

Des aires d'activités pour des personnes de tous âges et de toutes identités où elles peuvent prendre part à des groupes sociaux axés sur les arts ou d'autres disciplines.

Cabinet de la campagne de financement du complexe Place of Pride

Patrick O'Reilly , président

, président Kenny Boyce

Matthew Cutler

Noreen Mian

Kristie Pearson

Aaron Pollock

Margaret Redmond

Kevin Selch

Jill Stockwell

Hannah Taylor

Mary Agnes Welch

Brad Zander

