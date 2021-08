« Après une année marquée par l'apprentissage en ligne et la baisse des activités sociales et parascolaires en personne, sans oublier toutes les autres répercussions de la pandémie de COVID-19, nous reconnaissons le fait que de nombreux élèves ont besoin d'un soutien supplémentaire », explique Monique Maynard, vice-présidente exécutive, actuaire en chef, Canada et présidente, Affaires du Québec, Canada Vie. « C'est donc pour cette raison que cette année, au lieu de donner des fournitures scolaires comme des crayons et des sacs à dos, nous changeons notre approche et concentrons nos efforts pour répondre à un besoin ciblé différent. Nous savons que cette campagne contribuera à favoriser la réussite des élèves, autant cette année que dans celles à venir. »

Selon une étude menée récemment par MENTOR Canada, les jeunes mentorés :

Sont deux fois plus susceptibles de terminer leurs études secondaires et de déclarer qu'ils ressentent un sentiment d'appartenance à leur communauté locale

Ont 95 % plus de chances de poursuivre des études postsecondaires

Ont 53 % plus de chances d'indiquer qu'ils ont une bonne santé mentale

La Canada Vie met à contribution sa relation de longue date avec Centraide United Way pour garantir que les dons profiteront à des élèves dans le besoin, de la bonne manière et au bon moment. Centraide United Way remettra les dons à des agences locales qui appuient des programmes de mentorat. Les dons serviront à appuyer la collectivité où vivent les donateurs : la générosité de ces derniers se fera donc sentir à l'échelle locale. Les participants peuvent aussi communiquer avec le bureau de Centraide United Way de leur région pour faire du bénévolat auprès d'un organisme venant en aide aux élèves ou pour agir comme mentor.

« Nous excellons lorsque nous unissons nos forces pour solidifier et appuyer nos collectivités. Je suis heureuse que Centraide United Way fasse équipe avec la Canada Vie pour contribuer à assurer que les élèves puissent compter sur le mentorat, les conseils et le sentiment de confiance dont ils ont besoin pour atteindre leur plein potentiel. Ensemble, nous aidons nos leaders de demain à aller au bout de leurs rêves », affirme Connie Walker, présidente et chef de la direction, United Way Winnipeg.

Les employés de la Canada Vie et les membres du public pourront faire un don en ligne à la Collecte pour la réussite des élèves jusqu'au 11 août à 23 h 59 HE.

La Canada Vie soutient Centraide United Way partout au Canada depuis longtemps en faisant des dons d'entreprise et en menant des collectes en milieu de travail. Au cours des 10 dernières années, elle a versé plus de 16 millions de dollars en dons d'entreprise à Centraide United Way partout au pays. Parfois, l'appui de la Canada Vie remonte à l'arrivée de Centraide United Way dans certaines collectivités.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

