Trois nouveaux portefeuilles offrent aux clients commodité, protection et valeur

WINNIPEG, MB, le 24 oct. 2022 /CNW/ - La Canada Vie a annoncé aujourd'hui le lancement des portefeuilles de FNB indiciels Canada Vie.

« Forts de 175 ans d'expérience, nous avons appris à bâtir l'une des gammes de fonds distincts les plus solides de l'industrie, raconte Paul Orlander, vice-président exécutif, Client individuel, Canada Vie. En lançant ces fonds, nous poursuivons la modernisation de notre gamme de produits en offrant aux investisseurs un portefeuille tout-en-un simple et abordable qui est diversifié selon les catégories d'actif et les régions du monde. »

Ces trois nouveaux fonds à gestion passive procurent la commodité d'un portefeuille géré tout-en-un, en plus des mêmes avantages de protection que les polices de fonds distincts. Voici ces trois fonds :

Portefeuille FNB indiciel prudent Canada Vie : Le fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille qui procure un revenu tout en assurant une plus-value du capital à long terme au moyen d'une composition de l'actif cible de 70 pour cent en titres à revenu fixe et de 30 pour cent en actions.





Le fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille qui procure un revenu tout en assurant une plus-value du capital à long terme au moyen d'une composition de l'actif cible de 70 pour cent en titres à revenu fixe et de 30 pour cent en actions. Portefeuille FNB indiciel équilibré Canada Vie : Le fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille assurant un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme au moyen d'une composition de l'actif cible de 40 pour cent en titres à revenu fixe et de 60 pour cent en actions.





Le fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille assurant un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme au moyen d'une composition de l'actif cible de 40 pour cent en titres à revenu fixe et de 60 pour cent en actions. Portefeuille FNB indiciel de croissance Canada Vie : Le fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille qui procure une plus-value du capital à long terme et un certain revenu au moyen d'une composition de l'actif cible de 20 pour cent en titres à revenu fixe et de 80 pour cent en actions.

Les conseillers ont maintenant plus de choix pour créer des programmes personnalisés pour les clients.

« À la Canada Vie, nous cherchons toujours des moyens de simplifier les placements, de les rendre plus accessibles et de les adapter aux besoins diversifiés de tous les investisseurs, explique Hugh Moncrieff, vice-président exécutif, Réseau-conseils et Affaires de l'industrie, Canada Vie. En proposant ces trois nouveaux portefeuilles, nous donnons aux conseillers un autre moyen de répondre aux besoins changeants des clients dans un monde en évolution. »

Une description des principales caractéristiques de la police de fonds distincts est présentée dans la notice explicative. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

Renseignements: Liz Kulyk, Vice-présidente adjointe, Relations avec les médias et Affaires publiques, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, 204 391-8515, [email protected]