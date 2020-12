Six organismes de bienfaisance canadiens recevront 10 000 $ chacun

WINNIPEG, MB, le 9 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la Canada Vie a annoncé les bénéficiaires de son don du temps des Fêtes de 2020. Chacun des six organismes de bienfaisance canadiens enregistrés recevra un don unique de 10 000 $.

L'année 2020 a été difficile pour tant de personnes. Au moyen de ces dons, la compagnie souhaite aider les Canadiens qui en ont le plus besoin dans le temps des Fêtes cette année. Généralement, les employés de la Canada Vie choisissent un organisme de bienfaisance qui reçoit le don du temps des Fêtes, mais cette fois-ci, la compagnie a fait les choses différemment.

« Les besoins de nos collectivités ne sont pas les mêmes cette année, c'est pourquoi nous avons adopté une approche différente », a expliqué Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada, Canada Vie. « Les organismes de bienfaisance enregistrés déploient des efforts comme jamais auparavant pour soutenir les Canadiens. Au même moment, nous reconnaissons qu'ils reçoivent un soutien financier moindre à cause de la pandémie. Pour cette raison, nous avons haussé le montant de notre don pour le porter à 60 000 $ cette année et partagé ce même don entre six organismes de bienfaisance d'un océan à l'autre. Sa portée se trouve multipliée. »

En octobre, la Canada Vie a invité les organismes de bienfaisance enregistrés au Canada à présenter une demande pour recevoir ce don. Ensuite, la liste des organismes sélectionnés a été dressée et les employés ont pu voter pour un organisme de bienfaisance dans leur région.

Voici les organismes bénéficiaires gagnants :

L'organisme 1JustCity , établi à Winnipeg , au Manitoba , offre du soutien pour les programmes et les services communautaires visant à aider les résidents des quartiers à faible revenu.





, établi à , au , offre du soutien pour les programmes et les services communautaires visant à aider les résidents des quartiers à faible revenu. L'organisme Carmichael Outreach Inc. , établi à Regina, en Saskatchewan , est un centre local qui aide les gens vivant en situation de pauvreté et d'itinérance.





, établi à Regina, en , est un centre local qui aide les gens vivant en situation de pauvreté et d'itinérance. La société à fin charitable Honouring Indigenous Peoples (HIP) , établie à Toronto , en Ontario , procure aux gens vivant dans des collectivités autochtones isolées des fournitures essentielles comme de la nourriture, des vêtements, des produits hygiéniques et plus encore.





, établie à , en , procure aux gens vivant dans des collectivités autochtones isolées des fournitures essentielles comme de la nourriture, des vêtements, des produits hygiéniques et plus encore. L'organisme Mères avec pouvoir , établi à Montréal, au Québec, offre des programmes qui aident les mères monoparentales à affirmer leur autonomie et à atteindre un équilibre entre l'école, le travail et les obligations familiales.





, établi à Montréal, au Québec, offre des programmes qui aident les mères monoparentales à affirmer leur autonomie et à atteindre un équilibre entre l'école, le travail et les obligations familiales. L'organisme SARA for Women Society , établi à Mission, en Colombie-Britannique, vient en aide aux femmes et aux enfants qui sont en situation de violence familiale.





, établi à Mission, en Colombie-Britannique, vient en aide aux femmes et aux enfants qui sont en situation de violence familiale. La Fondation Rayons de soleil du Canada , établie à London , en Ontario , aide les enfants atteints d'un handicap grave.

Les six organismes de bienfaisance utiliseront chacun le don de manières différentes. Presque 3 000 employés de la Canada Vie ont voté en faveur de l'organisme de bienfaisance de leur choix, ce qui en a fait une expérience extraordinaire et gratifiante.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d'un océan à l'autre.

SOURCE Canada Vie

