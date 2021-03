Une nouvelle façon de soutenir les Canadiens qui ont des besoins complexes en matière de médicaments

MARKHAM, ON, le 16 mars 2021 /CNW/ - La Canada Vie s'est associée à la société HumanisRx pour offrir le programme RevueRx aux clients de la Canada Vie qui touchent des prestations d'assurance invalidité et qui ont des besoins complexes ou uniques en matière de médicaments. La Canada Vie devient ainsi le premier assureur national à offrir un service d'examen des médicaments en contexte d'invalidité.

Dans le cadre du programme de gestion des médicaments RevueRx, les pharmaciens-conseils de HumanisRx offrent aux participants de régime de la Canada Vie qui se trouvent en congé d'invalidité un soutien individualisé dans le but d'optimiser leur traitement médicamenteux complexe ou unique. Grâce à cette approche, les participants ont de meilleures chances d'obtenir les résultats souhaités pour leur santé, de réduire au minimum les effets secondaires et de reprendre le travail plus rapidement.

Le programme est offert exclusivement au moyen d'un renvoi direct par un membre de l'équipe de l'assurance invalidité de la Canada Vie. Une fois le contact établi avec un pharmacien de HumanisRx, le participant a droit à un examen complet de ses médicaments et à des consultations de suivi en guise de complément aux programmes d'examen des médicaments prévus par le système de santé publique de la plupart des provinces.

« Nous sommes heureux de faire intervenir des pharmaciens auprès des personnes en congé d'invalidité, car l'optimisation du traitement médicamenteux est un facteur clé dans la gestion des demandes de règlement, affirme Marie-Pierre Tremblay, directrice générale, Développement des marchés du Québec, Client collectif, Canada Vie. Selon les résultats de notre projet pilote avec HumanisRx, des changements de médicaments ont été recommandés dans 73 pour cent des cas. RevueRx est un exemple de notre parcours évolutif en gestion de l'invalidité et des divers outils que nous mettons à la disposition de nos gestionnaires en règlements. »

« Les gens qui ont des besoins particuliers en matière de médicaments peuvent avoir du mal à gérer leur santé, car les médicaments qu'ils prennent sont parfois complexes, difficiles à comprendre et coûteux, et ils peuvent être associés à des effets secondaires indésirables, explique Sayeh Radpay, présidente de HumanisRx. En mettant à profit les évaluations approfondies réalisées par nos pharmaciens et les avis éclairés des gestionnaires en règlements d'invalidité de la Canada Vie et du médecin traitant, nous soutenons le participant en congé d'invalidité jusqu'à son retour au travail. »

La réponse au programme RevueRx de la part des participants a été extrêmement positive.

« L'assistance que nous proposons va parfois au-delà des médicaments, poursuit Sayeh. Par exemple, nous sommes venus en aide à des participants aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie afin qu'ils obtiennent de l'aide au moment où ils en avaient le plus besoin. Nous sommes fiers de notre équipe de pharmaciens et de leur détermination à aider les participants dans leur cheminement vers le mieux-être. »

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion du patrimoine et des garanties collectives qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie sont devenues une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn.

À propos de HumanisRx

HumanisRx est une société canadienne qui aide les Canadiens ayant des besoins complexes ou uniques à obtenir de leurs médicaments les meilleurs résultats possible. Son équipe de pharmaciens autorisés et d'experts en technologies se consacre à la mise au point de solutions qui cadrent avec les objectifs communs des payeurs privés et publics, des prestataires de soins de santé, des organisations de la santé et des Canadiens qu'elle sert.

SOURCE HumanisRx

Renseignements: HumanisRx : 1 844 509-3760, [email protected], www.humanisrx.ca/fr/; Sources et renseignements : Diane Grégoire, Directrice générale, Communications et affaires publiques, Québec, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, 514 350-3331, [email protected]; Sayeh Radpay, HumanisRx, 647 231-4371, [email protected]